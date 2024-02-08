

أكدت رئيسة مجلس إدارة مبرة السعد للمعرفة والبحث العلمي الشيخة فادية السعد الحرص على تعزيز التعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي لمتابعة مختلف القضايا والوصول إلى التكامل وتبادل التجارب والخبرات.



وقالت الشيخة فادية السعد في تصريح صحافي عقب اجتماع تنسيقي مع وفد مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي برئاسة المدير العام م. محمد القاسم إن اللقاء أثمر وضع الخطوط العريضة لتوثيق أطر التعاون والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك.



وأعربت عن ترحيبها بزيارة وفد دولة الإمارات للمبرة لبحث سبل التعاون وتوثيق العلاقات الثنائية مع القطاعات الأهلية، مبينة أن الاجتماع جاء استكمالا للتعاون بما يخدم الأهداف المشتركة في مجالي الابتكار والتعليم.



وهنأت دولة الإمارات على ما قامت به من هيكلة لمنظومة التعليم والذي يدلل على نظرتهم المستقبلية المتميزة لأهم عنصر من عناصر تطوير الدول وتحقيق الاستدامة والتنمية وهو التعليم.



ولفتت الشيخة فادية السعد إلى أن دولة الإمارات سباقة في هذا المجال وتحديدا في دعمها وتبنيها لمبادرات القطاع الخاص، مشيدة بمشاركتها الفاعلة في مسابقة (الشيخة فادية السعد العلمية) في دورتها الحالية وكذلك المشاركة في المؤتمر الذي سيقام على هامش جائزة (ابتكار).



وأكدت أهمية التعاون والتنسيق وإبرام الاتفاقيات وبناء شراكات مع المؤسسات التعليمية في دول الخليج والوطن العربي بما يخدم البحث العلمي والابتكار وتوفير بيئة محفزة وفق الأولويات المحلية والتوجهات العالمية وأهداف التنمية المستدامة.