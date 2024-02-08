بيروت ـ داود رمال



وقّع قائد الجيش العماد جوزاف عون والسفير الألماني في لبنان كورت ستيلفرايد اتفاقية تقدم بموجبها السلطات الألمانية هبة بقيمة مليوني يورو لدعم الجيش، على أن يخصص مليون يورو منها لتأمين الوقود ومليون يورو لدعم الطبابة، وتأتي هذه الهبة كإضافة لهبة مماثلة قدمت سابقا.



واعتبر العماد عون أن هذه المساعدة بالغة الأهمية في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، معربا عن تقديره للسلطات الألمانية على وقوفها إلى جانب المؤسسة العسكرية.



كذلك أكد السفير الألماني أن بلاده ملتزمة بدعم الجيش بمختلف السبل نظرا للمهمات الحيوية التي يضطلع بها.