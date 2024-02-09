الهملان: القضاء رسالة وأمانة به يرعى العدل في الأرض وبه يقام ميزان الحق



آلاء خليفة



نظّمت جمعية القانون الدولي الكويتية بكلية الحقوق بجامعة الكويت الحفل الختامي لمسابقة المحكمة الصورية في معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، وذلك بحضور عدد من المستشارين القانونيين واساتذة الحقوق والقانون والطلبة والطالبات.



بداية، ذكرت رئيسة جمعية القانون الدولي فادية الرفاعي في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان الجمعية تنظم للعام 11 على التوالي مسابقة المحكمة الصورية، تلك المسابقة التي لها صدى شبابي قانوني كبير ونفتخر باحتضانها تحت اشراف مجلس القضاء الاعلى وتحت اشراف جامعة الكويت.



وأفادت الرفاعي بأن الهدف الاسمى لجمعية القانون الدولي منذ نشأتها على عام 2013 حتى يومنا هذا هو تعزيز مهارات الشاب القانوني من حيث المرافعة وكتابة مذكرات الدفاع وكل المهارات المطلوبة في الحياة العملية مستقبلا.



وأعربت الرفاعي عن فخرها بتنظيم الجمعية لأكبر مسابقة للمحكمة الصورية في الكويت، موجهة جزيل الشكر والتقديم لأعضاء هيئة التدريس مشرف الجمعية د.عبدالسلام العنزي ود.شرف الشرف وجميع اساتذة قسم القانون الدولي.



من ناحيته، قال نائب رئيس جمعية القانون الدولي الكويتية مشاري الكليب ان الجمعية أول جمعية طلابية مهنية في كلية الحقوق بجامعة الكويت تأسست عام 2013 وتعتبر الذراع الكويتية لمنظمة جمعية طلبة القانون الدولي العالمية ILSA والممثل المحلي لها في دولة الكويت.



وذكر الكليب ان المحكمة الصورية هي أقرب تجربة للطالب الجامعي إلى الواقع العملي القانوني، فتحصل له فرصة تطبيق الدراسة النظرية إلى تطبيق عملي وكأنه قد تخرج في الجامعة وحاز وظيفة وقام في المحكمة يترافع فيها، موضحا ان الجمعية تقيم المسابقة للعام 11 على التوالي.



من جانبها، قالت رئيسة لجنة المحكمة الصورية نورة الهملان انه بعد أن تابعنا نخبة من المتسابقين في المراحل الابتدائية والنصف نهائية إلى ان وصلنا إلى المرحلة النهائية من مراحل المحكمة الصورية ندعو الله عز وجل ان تكون محاكمنا ومحاكماتنا قائمة على العدل وليست صورية فحسب، لافتة إلى ان القضاء رسالة وأمانة به يرعى العدل في الأرض وبه يقام ميزان الحق ولقد رأينا ترجمة في ذلك في فهم قضاتنا الكرام لأهمية دورهم في ترسيخ مبادئ النزاهة في المجتمع وتطبيق العدل دون سواه، ونحن بدورنا كأجيال صاعدة أخذنا على عاتقنا إكمال مسيرتهم تلك من خلال ما نكسبه من علم على أيدي اساتذتنا الأفاضل حملة القانون للحفاظ على نزاهة مهنة المحاماة التي طالما كانت ومازالت عونا للمظلوم.



وتابعت الهملان قائلة: كما تتزامن مع حفلنا الختامي احتفالات دولتنا الحبيبة بالأيام الوطنية نسأل الله عزوجل من خلالها ان يديم عليها الامن والامان، كما نفخر بمخرجات وطننا العزيز ونماذجه المشرفة من جيل ناشئ حريص على حمل أمانة العدل والمساواة وترسيخ تلك الثوابت في المجتمع.



وقالت الهملان ان ما ينغص فرحتنا ما يعانيه اخواننا في فلسطين من أوضاع مأساوية نتيجة ما أصابهم من الكيان الصهيوني المحتل، سائلين المولى أن ينصرهم.



بدوره، قال نائب رئيس لجنة المحكمة الصورية ناصر الأبراهيم إن غاية جمعية القانون منذ 11 عاما وتحديدا في عام 2013 عندما تأسست الجمعية ان تقوم بتقريب الواقع العملي وعدم الاكتفاء بالدراسة النظرية لطلبة كلية الحقوق بجامعة الكويت وتثقيف الطلبة في مقاصد ومبادئ القانون الدولي في شتى المجالات.