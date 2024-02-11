

عاطف رمضان



كشفت مصادر لـ «الأنباء»، عن أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية بصدد الإعلان عن 262 قسيمة في قطعة 3 ضمن التوزيعة الرابعة عشرة للضاحية الرابعة في مشروع جنوب مدينة سعد العبدالله، ليصبح إجمالي ما تم توزيعه من قسائم 3767 قسيمة خلال فترة 3 شهور تقريبا، حيث أعلنت المؤسسة عن التوزيعة الأولى في 10 نوفمبر الماضي.



وقالت المصادر إن 3767 قسيمة في التوزيعات الـ 14 تضمنت ما يلي:



318 قسيمة للتوزيعة الأولى من الضاحية الرابعة في «جنوب سعد العبدالله»، وبلغ عدد قسائم التوزيعة الثانية 240 قسيمة والثالثة 254 والرابعة 300 والخامسة 258.



كما بلغ عدد قسائم التوزيعة السادسة 261 قسيمة والسابعة 304 والثامنة 275 والتاسعة 281 والعاشرة 254 والحادية عشرة 258 والثانية عشرة 258 والثالثة عشرة 244 قسيمة.



أما التوزيعة الرابعة عشر فبصدد أن تعلن عنها المؤسسة خلال الأيام القليلة المقبلة وعددها 262 قسيمة، ليصبح إجمالي عدد قسائم التوزيعات الـ 14 حوالي 3767 قسيمة.



ولفتت المصادر إلى ان مساحة القسيمة الواحدة 400 متر مربع، مشيرة إلى ان «السكنية» أعلنت مؤخرا عن توزيع الدفعة الثالثة عشرة من الضاحية الرابعة في مشروع جنوب مدينة سعد العبدالله، واشتملت على 244 قسيمة للمخصص لهم حتى تاريخ 26 أبريل 2005.