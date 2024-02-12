آلاء خليفة



أصدرت جمعية أهالي الشهداء الأسرى والمفقودين الكويتية الجزء الاول من سلسلة «ويستمر الوفاء» والتي تحتوي على صور وبيانات ثلاثين شهيدا من الشهداء الاسرى والذي تم منحهم شهادات الشكر والتقدير من الاتحاد العربي للمحاربين القدماء وضحايا الحرب وأوسمة الوفاء الممنوحة لهم من جمعية اهالي الشهداء الاسرى والمفقودين الكويتية ونسخ من هذه الشهادات والاوسمة توثيقا لهذه المنح وتخليدا لذكرى شهدائنا الابرار.



وكشف رئيس جمعية اهالي الشهداء الأسرى والمفقودين فايز العنزي ان الجمعية انضمت رسميا للاتحاد العربي للمحاربين القدماء وضحايا الحرب عام 2008 وهو هيئة عربية إقليمية رسمية تابعة لجامعة الدول العربية تعنى بشؤون وقضايا ضحايا الحرب والشهداء والاسرى والمحاربين القدماء في الدول العربية، لافتا إلى ان الجمعية العمومية للاتحاد تجتمع مرة كل عام وتطلب لمن يرغب من الدول الأعضاء ترشيح عدد عشرة من الشهداء المعتمدين لدى بلادهم ليتم منحهم شهادات الشكر والتقدير والعرفان المقدمة من الاتحاد العربي للمحاربين القدماء وضحايا الحرب.



وذكر العنزي انه نظرا لأهمية هذه الشهادة وتخليدا لذكرى شهداء الكويت الابرار وإبرازا لتضحياتهم من أجل وطنهم فقد قام مجلس إدارة الجمعية بترشيح عشرة أسماء من شهداء دولة الكويت بواقع 30 شهيدا لعدد 3 اجتماعات للجمعية العمومية للاتحاد العربي للمحاربين القدماء وضحايا العرب وتسلم شهادات التقدير والعرفان نيابة عنهم.



وأفاد العنزي بأنه قد تم تنظيم حفل خاص لتسليم هذه الشهادات لذوي الشهداء الاول في مارس 2010. والثاني في مارس 2013 برعاية رئيس مجلس الوزراء اضافة إلى تسليم ذويهم «وسام الوفاء» خلال الحفلين.



وعلى صعيد متصل، قال العنزي انه ورغبة من الجمعية في توثيق هذا العمل وتنفيذا لسياسة الجمعية في تخليد شهدائنا الابرار قمنا بإصدار سلسلة «ويستمر الوفاء» لتحقيق هذا الغرض، لافتا إلى ان هذا الإصدار سينضم إلى قائمة كتب واصدارات الجمعية المتنوعة والمستمرة والتي توثق اسماء وصور وسير وبطولات شهدائنا الابرار والتعرف على رفاتهم والاعلان عن استشهادهم.

والجدير بالذكر ان الشهداء الذين تم منحهم شهادات التقدير والعرفان وأوسمة الوفاء هم :

1- الشهيد : سعد مشعل أسود العنزي.

2- الشهيد : أحمد عبدالله عبدالرسول عبدالله القلاف.

3- الشهيد : صالح علي سعود الحياني.

4- الشهيدة : إنعام سيد أحمد العيدان.

5- الشهيد : محمود سيد رضا حسن.

6- الشهيد : عبداللطيف ناصر حسين الوهيب.

7- الشهيد : ناصر حسين العمران العنزي.

8- الشهيد : ناصر شريف فهد الخالدي.

9- الشهيد : فيحان محمد ليلي المطيري.

10- الشهيد : جاسم حميد عبدالله السماك.

11- الشهيدة : دعد عمر أنيس الحريري.

12- الشهيد : سفاح ابجاد علوش المطيري.

13- الشهيد : لافي فيحان محمد المطيري.

14- الشهيد : عبدالرحمن سعد مرزوق العتيبي.

15- الشهيد : عبيد فلاح حصيني المطيري.

16- الشهيد : فرحان حربي ساكت الظفيري.

17- الشهيد : محمد غزاي سعد المطيري.

18- الشهيد : حمد محمد غنيم العجمي.

19- الشهيد : طالب أمين جاسم صالح.

20- الشهيد: فهد سليمان أسود العنزي

21- الشهيد : فهد عقيل راكان الظفيري

22- الشهيد : مسفر مهنا مسفر الحيان.

23- الشهيد : ناصر عايض دهيران العتيبي.

24- الشهيد : محمد ناصر شريد العجمي.

25- الشهيد : عسل تركي قصيمان العجمي.

26- الشهيد : عبدالله سليمان عبدالله الأمير.

27- الشهيد : عبدالعزيز يوسف عبدالعزيز اليماني.

28- الشهيد : صبحي خليل نصوحي حيدر.

29- الشهيد : عامر ضيدان علي العجمي.

30- الشهيد : عادل فهد حمد الحمد.