عبدالكريم العبدالله



أعلن رئيس مجلس أقسام طب وجراحة العيون في وزارة الصحة د.أحمد الفودري عن انطلاق مؤتمر الكويت الـ 23 لطب وجراحة العيون برعاية وزير الصحة د.أحمد العوضي خلال الفترة من 15 إلى 17 فبراير الجاري بفندق والدروف استوريا.



وقال الفودري في تصريح صحافي إن المؤتمر سيناقش أحدث المستجدات في طب وجراحة العيون بمشاركة 46 خبيرا من مختلف دول العالم، مثل الولايات المتحدة وكندا وسويسرا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا وبريطانيا والهند واليابان، وعلى الصعيد الإقليمي فسيشارك خبراء من مصر والسعودية والإمارات وقطر وعُمان، كما سيشارك جميع رؤساء الروابط الخليجية لطب العيون ورئيس الجمعية «الرمدية» المصرية.



وأكد أهمية المؤتمر في تبادل الخبرات العلمية مع الأطباء العالميين، ومواكبة افضل واحدث البروتوكولات الطبية العالمية في مجال طب وجراحة العيون، مبينا انه سيضم محاضرات وورش عمل حول كل ما يتعلق بأمراض وجراحات العيون، ومن ضمن تلك الورش: إصابات العين الطارئة، وجراحة المياه البيضاء، وزراعة الصمامات المتعلقة بارتفاع ضغط العين وحقن البوتوكس واستخدامه في علاج بعض أمراض العيون.



ولفت إلى أن المؤتمر سيشمل لأول مرة في الكويت نظام محاضرات مزدوجة على قناتين سمعيتين تتداول تخصصات مختلفة في طب العيون، ما يسمح بزيادة عدد المحاضرين في جميع التخصصات من القرنية والماء الأبيض والشبكية وضغط العين وعيون الأطفال والحول ومحجر العين والجفون والقناة الدمعية وأعصاب العين.