استقبل المستشار في ‫الديوان الأميري ‫الشيخ ‫فيصل الحمود المالك الصباح الباحثة فادية طالب الرفاعي والدكتور شرف خالد الشرف، وذلك بمناسبة فوز الباحثة فادية الرفاعي بالمركز الأول كأفضل باحثة ومتحدثة ممثلة عن جامعة الكويت (كلية الحقوق) في المسابقة العالمية (نموذج الأمم المتحدة) في جامعة كوين ماري في لندن وتلك الجائزة تعكس المستوى العلمي المتميز لطلبة جامعة الكويت في المحافل الدولية، مؤكدا أن تلك الجهود العلمية محل تقدير القيادة السياسة متمنيا لها ولجميع الطلبة وجميع كوادرنا الشبابية في تحصيلهم العلمي تحقيق ما يصبون إليه نحو مزيد من الازدهار والرفعة في المجال البحثي والأكاديمي.



وأكد الحمود على أن الكويت مليئة بالشباب الطموح المليء بالطاقة المتجددة في شتى مجالات العمل والكوادر الكويتية المتميزة والباحثين والمبدعين والمخترعين.