عبدالكريم العبدالله

أعلنت رئيس مجلس أقسام التخدير والعناية المركزة وعلاج الألم في وزارة الصحة د.هدى الفودري عن انطلاق مؤتمر منظمة «دعم الحياة خارج الجسم» لدول جنوب غرب آسيا وافريقيا خلال الفترة من 15 إلى 17 فبراير الجاري برعاية وزير الصحة د.أحمد العوضي بفندق كورت يارد ماريوت.



وقالت الفودري في تصريح صحافي أن الكويت تستضيف هذا المؤتمر العالمي لأول مرة نظرا للمكانة الكبيرة التي تحظى بها في القطاع الصحي ومن خلال مراكز دعم الحياة الخارجي «الايكمو» المتميزة في وزارة الصحة والمعتمدة من المنظمة العالمية.



واعتبرت ان «دعم الحياة خارج الجسم» من الخدمات المتقدمة لمرضى الفشل الحاد في الجهاز التنفسي والقلبي في العناية المركزة، وتعطي فرصة للنجاة لمرضى الحالات الحرجة، حيث تم انقاذ حياة اكثر من 500 مريض من خلالها عبر السنوات السابقة منذ البدء بالخدمة في الكويت بشكل ممنهج عام 2017.



وأشارت إلى أن المؤتمر سيقام تحت عنوان عبر الحدود «crossing boundaries» وسيناقش العديد من المحاور الخاصة بخدمة دعم الحياة خارج الجسم من خلال اكثر من 120 محاضرة يقدمها 80 محاضرا من نخبة الخبراء والاستشاريين في مجال العناية المركزة للكبار والأطفال في العالم وبالتحديد خدمة دعم الحياة خارج الجسم، كاشفة عن اقامة 7 ورش عمل على هامش المؤتمر معنية بالعناية بمرضى الايكمو للكبار والأطفال، والتعامل مع الحالات المستعجلة عن طريق نظام المحاكاة.