ألصق ناشطان مناخيان صورا للأضرار المناخية، على الزجاج الواقي لتحفة بوتيتشيلي «ولادة فينوس» المعروضة في متحف أوفيزي في فلورنسا الايطالية.



وألصق الناشطان من حركة «الجيل الأخير» صورا لمدينة في منطقة توسكانا الإيطالية غمرتها المياه، ما أخفى جزئيا اللوحة الشهيرة التي تعود للقرن الخامس عشر. وقالت الحركة في بيان إن الرجلين نقلا إلى مركز للشرطة بالقرب من متحف أوفيزي، وهو أحد المتاحف الأكثر استقطابا للزائرين في إيطاليا، في الوسط التاريخي لفلورنسا.



وقال جوردانو، وهو أحد الرجلين المشاركين في التحرك، في تصريحات «تواصل الحكومة التظاهر بأن الحقول لم تحترق في يناير الماضي، وبأننا لن نواجه مشكلة في المياه الصيف المقبل، وبأن المنازل التي دمرتها الفيضانات أمر عرضي وليست نتيجة اختيارات بشرية».



وأضاف «بدلا من مواجهة هذه المشاكل الحقيقية، فإنها تضع قوانين سخيفة» لمعاقبة إجراءات الدفاع عن المناخ.



وأقر البرلمان الإيطالي قانونا في يناير الماضي يقضي بتشديد العقوبات ضد مرتكبي الأعمال ضد المعالم الأثرية أو المواقع الثقافية، ردا على سلسلة من تحركات نفذها ناشطون مناخيون.