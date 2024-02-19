

ياسر العيلة



من تأليف الكاتبة منى النوفلي وإخراج الإماراتية نهلة الفهد وإنتاج شركة «دراما أكشن» وإشراف المنتج يوسف الغيث، يأتي مسلسل «منت رايق» الذي سيعرض خلال شهر رمضان المقبل بمشاركة نخبة كبيرة من النجوم، وهو عمل «لايت» اجتماعي كوميدي لا يخلو من الغموض والدراما، ويتطرق إلى بعض الأمور والقضايا الاجتماعية.



«الأنباء» تواجدت في أحد مواقع تصوير المسلسل والتقت مخرجته وبعض نجومه الذين حدثونا عن مشاركتهم فيه.. التفاصيل في السطور التالية:



البداية كانت مع المخرجة الإماراتية نهلة الفهد، التي قالت: سعيدة ومتحمسة جدا لهذه التجربة رغم غيابي عن الدراما لمدة 5 سنوات، وقد حرصت على تقديم كل ما هو جديد على مستوى الإخراج في المسلسل، واضعة بعين الاعتبار أي ملاحظة عن أي عمل درامي أخرجته من قبل، مؤكدة أنها ابتعدت كليا في «منت رايق» عن المجاملات وحرصت على إيجاد توليفة من الفنانين يقدمون أداء وإحساسا «صح»، مشيرة إلى أنها راضية كل الرضا عما أنجزته فيه.



وعن رأيها في الفنانين المشاركين، ردت: كانوا جدا رائعين وسلسين في التعامل، وأجمل ما في الموضوع هو حبهم للنص بشكل كبير ودراستهم للشخصيات التي يجسدونها بصورة صحيحة، وإن شاء الله الناس تلاحظ على الشاشة علاقة الحب التي كانت في الكواليس لأن ما يخرج من القلب يصل إلى القلب فورا.



بدوره، قال بطل العمل النجم عبدالعزيز النصار: «منت رايق» مسلسل اجتماعي «لايت» كوميدي يعرض في رمضان المقبل، وأجسد فيه شخصية «شمردل» وهو إنسان كانت لديه طاقة سلبية ومن ثم يتحول إلى شخص إيجابي متفائل محب للحياة، يوضع في مواقف «وايد» كوميدية، وإن شاء الله يعجب المشاهدين.



وحول رأيه في التعاون مع المخرجة نهلة الفهد للمرة الثانية، أوضح: «يا حلوها» أنا لن أتحدث عنها على المستوى الفني لأنها اسم كبير في عالم الإخراج، لكن على المستوى الإنساني هي تحتوينا جميعا من خلال الأجواء الصحية التي تهيئها لنا والتي تجعلنا نبدع كأسرة واحدة داخل اللوكيشن، وهذه الأمور ستكون السبب في نجاح العمل، بإذن الله.



من جانبها، قالت النجمة هبة الدري: العمل بمثابة وجبة خفيفة للجمهور لأن الناس تحب نوعية الأعمال التي تتضمن قصة ودراما ونوعا من الكوميديا اللطيفة، وأقولها لك صراحة إن شخصيتي في المسلسل لن تعجب المشاهدين لأنها لا تحَب بأي شكل من الأشكال، فأنا أقدم دور أستاذة «ليلى» التي تملك جريدة يومية، وهي إنسانة متسلطة، متعجرفة، خبيثة جدا بشكل غير طبيعي، ومتورطة في الكثير من الأمور الخطيرة، كاشفة عن أنها تجسد في العمل أكثر من شخصية بأكثر من «لوك» ما خلق بداخلها حالة من الصراع النفسي جعلها تتساءل كيف ستقدم تلك الشخصيات بالشكل المناسب، معربة عن حبها لهذا الدور الجديد عليها، مشيدة في الوقت نفسه بالدعم الكبير الذي قدمته لها المخرجة نهلة الفهد.



أما النجم سعود بوشهري، فقال: «منت رايق» مسلسل جميل، يشارك فيه نخبة من النجوم على رأسهم النجم عبدالعزيز النصار وهبة الدري وشيماء سليمان وأمل محمد، وآخرون، والعمل يميل للدراما الكوميدية نوعا ما، وأحداثه مشوقة، وإن شاء الله ينال إعجاب المشاهدين في شهر رمضان.



وتطرق بوشهري إلى دوره، قائلا: أجسد شخصية «عمار» وهو شاب فقير يسعى للوصول إلى مستوى اجتماعي أكبر من مستواه بأي طريقة من الطرق، فهو يطمح لأن يكون ثريا ولديه المال، ويملك جريدة ويسعى جاهدا إلى تحقيق أهدافه.



وتحدثت النجمة الإماراتية أمل محمد عن مشاركتها في المسلسل قائلة: هذه ليست التجربة الأولى لي مع الدراما الكويتية لكن قد تكون أول تجربة درامية شبابية بحتة لأن كل المتواجدين معي في العمل نجوم شباب لأول مرة ألتقي بهم، وأكملت: أجواء التصوير والكواليس معهم جعلتني أشعر وكأنني أعرفهم منذ سنوات، بالإضافة إلى وجود صديقتي الصدوقة المخرجة نهلة الفهد التي سبق لي التعاون معها كثيرا من قبل، فهذا الأمر ساعدني بأن أندمج بسرعة مع كل نجوم المسلسل الذي أعتبره من الأعمال المقربة إلى قلبي.