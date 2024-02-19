

أحمد مغربي



دعت شركة نفط الكويت 5 شركات عالمية لتقديم عروضها المالية لمشروع تحليل البيانات للمسح الزلزالي الذي نفذته الشركة لحقول غرب الكويت.



وفي التفاصيل، قالت المصادر إن «نفط الكويت» دعت شركات شلمبرجير العالمية للحقول وشركة DOWNUNDER GEOSOLUTIONS وشركة بي بي جي الصينية وسي جي سي للخدمات وتي جي إس البريطانية.



وحددت «نفط الكويت» تاريخ 22 أبريل المقبل كآخر موعد لتلقي العروض المالية، فيما حددت الشركة تاريخ 13 مارس المقبل كموعد لتقديم الأسئلة والاستفسارات من الشركات المؤهلة.



وقالت المصادر إن الشركة انتهت من تنفيذ عمليات المسح الزلزالي لمنطقة غرب الكويت والتي يقع فيها حقل مطربة، ونفذت المسح شركة «بي جي بي»، الرائدة عالميا في المسح الزلزالي والتابعة لمؤسسة البترول الوطنية الصينية «سي إن بي سي».



وأضافت: «تهدف هذه العمليات إلى معالجة بيانات المسح الزلزالي عالي الدقة لتطوير الآبار المنتجة، حيث إن آخر مسح تم تنفيذه لمنطقة غرب الكويت كان في 1995». وأوضحت أن هذه المسوحات ستعطي بيانات مهمة جدا عن هذه المنطقة لأعماق تصل إلى 25 ألف قدم تحت الأرض، وهي تتميز بالدقة والعمق والمساحة.