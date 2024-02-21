عبدالكريم العبدالله



أعلنت منظمة دعم الحياة خارج الجسم لدول جنوب غرب آسيا وأفريقيا «SWAACELSO» عن اختيار رئيس مجلس أقسام التخدير والعناية المركزة وعلاج الألم د.هدى الفودري رئيسا لها.



وجاء اختيار د.هدى الفودري لهذا المنصب لدورها في المنظمة من خلال عضويتها في لجنة المجموعة الموجهة لمنظمة دعم الحياة وترؤسها للجنة التدريب والتواصل والمحاكاة الفرعية خلال السنوات السابقة، حيث إنها ساهمت بشكل أساسي في إرساء قواعد خدمة دعم الحياة خارج الجسم والمعروفة بـ «ايكمو» في وزارة الصحة من خلال الإعداد والإشراف على البرامج التدريبية المنهجية خلال السبع سنوات السابقة والتي تم اعتمادها من المنظمة خلال عام 2022، وتم من خلالها تأهيل الطواقم الطبية التي تقدم الخدمة في مراكز دعم الحياة المختلفة والتي تتكون من 300 عضو.



وعبرت د.هدى الفودري عن اعتزازها وفخرها لتبوءها منصب الرئيس ورفع اسم الكويت في المحافل الدولية، مبينة أن الكويت ذات مكانة عالية في المنظمة، خاصة انها تضم مراكز لدعم الحياة في وزارة الصحة متميزة من الدرجة الذهبية، كما يقدم مركز دعم الحياة في مستشفى العدان دورة معتمدة من المنظمة تؤهل أعضاء فرق دعم الحياة، ويعتبر مركزا واحدا من مركزين فقط في منطقة الشرق الأوسط الذي يوفر الدورات المعتمدة من المنظمة.



وأوضحت الفودري أن أعضاء فرق دعم الحياة في مراكز وزارة الصحة يساهمون بشكل فاعل في المنظمة من خلال إعداد السياسات والقواعد الإرشادية العالمية، والمشاركة في تقييم واعتماد الدورات في مختلف دول العالم والمشاركة في البحوث.



واعتبرت ان خدمة دعم الحياة خارج الجسم «ايكمو» من أحدث الخدمات المقدمة في العناية المركزة لمرضى الحالات الحرجة والذي يعانون من فشل شديد في الجهاز التنفسي والقلبي، حيث يتم من خلالها إيصال المريض بجهاز ورئة صناعيين خارجيين عن طريق قسطرات دقيقة يتم إدخالها في الشرايين والأوردة لمرضى الفشل القلبي والتنفسي الحاد.