دارين العلي



تقدمت جمعية اختصاصي وممارسي تكنولوجيا الطب النووي بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وسمو رئيس الوزراء الشيخ د.محمد الصباح وإلى الشعب الكويتي بمناسبة الأعياد الوطنية، معتبرة أن شهر فبراير رمز للإصرار والثبات والصمود والقوة، ودفاع الشعب الأبي عن أراضيه بكل غال ونفيس.



وقالت رئيسة الجمعية عهود العنزي ان الشعب الكويتي سيواصل بذل العطاء لرفعة الوطن وتطوره ليرقى في الصفوف الأولى من التطور والعلم، ويجب ان نذكر أنفسنا ان كل موظف مواطن خفير لوطنه وقادر على ان يطور وطنه ابتداء من نفسه بإخلاصه وتفانيه في عمله.



وأكدت العنزي ان الجمعية تحتضن وتشجع كل اعضائها خاصة واختصاصي الطب نووي بشكل عام بالمشاركة في مختلف اللجان منها اللجنة العلمية والاعلامية.



ولفتت الى ان الجمعية تطالب بحقوق الموظفين المادية والعلمية، وتسليط الضوء على وضع اختصاصي الطب النووي.