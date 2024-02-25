آلاء خليفة



تقدم رئيس جمعية اهالي الشهداء الأسرى والمفقودين فايز العنزي بأسمى آيات التهاني والتبريكات لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، وللحكومة الرشيدة برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح، وللشعب الكويتي الكريم بمناسبة اليوم الوطني الـ 63 وذكرى التحرير الـ 33.



واشار العنزي إلى أن مناسبة الاعياد الوطنية هي ذكرى عزيزة على قلوب جميع الكويتيين ومن يقيم على هذه الأرض الطيبة، وأن إحياء هذه الذكرى هو واجب وطني على الجميع، نستذكر من خلالها البطولات والتضحيات التي قدمها الشعب الكويتي لهذه الأرض الطيبة وهذا الوطن العزيز، والتي هي بلا شك تعتبر نقطة في بحر ما تستحقه كويتنا الحبيبة التي أعطتنا الكثير، ومهما قدمنا فلن نوفيها حقها.



وأردف العنزي: إن المجتمع الكويتي من الشعوب القليلة التي أصبح لديها قيمة سامية هي قيمة الاستشهاد، هذه القيمة التي مهما استلهمنا منها من العبر والفوائد فلن نحصرها، مشيرا إلى أن قيمة الاستشهاد والتضحية لأجل الوطن والتكافل بين افراد المجتمع هي بلا شك نبراس مضيء للأجيال المتعاقبة من الشعب الكويتي.



وتابع: فلا أجمل ولا أثمن من أن يكون لدى أي مجتمع مثل هذه القيمة التي تؤكد أن هذا الشعب متمسك بأرضه وشرعيته منذ تأسيس الكويت قبل أكثر من ثلاثة قرون وحتى الآن متسلحا بوحدته الوطنية خلف قيادته الحكيمة التي ليس بينها وبينه أي حواجز.



واختتم العنزي تصريحه بالدعاء بالرحمة والغفران لشهدائنا الأبرار وبالامن والامان لدولة الكويت، هذا البلد الصغير في حجمه الكبير في عطائه ومكانته بين الدول، مؤكدا أن جمعية اهالي الشهداء الأسرى والمفقودين مستمرة في تطبيق خططها المعتمدة من مجلس الإدارة وأهمها الاستمرار في تدشين بطولات وسير شهدائنا الأبرار من خلال الإصدارات الموسوعية الخاصة بذلك وآخرها إصدار الجزء الأول من سلسلة «ويستمر الوفاء» الذي صدر في فبراير هذا العام بمناسبة الاحتفال بالأعياد الوطنية وذكرى التحرير