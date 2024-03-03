دمشق - هدى العبود



نشرت الفنانة القديرة وفاء موصللي على صفحتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة تضع أصابعها على وجهها لتظهر عينيها الممتلئتين حبا وفنا وصفاء للشخصية التي لعبتها من خلال العديد من المسلسلات الرمضانية أبرزها مسلسل «أغمض عينيك تراني»، ولو تأملنا قليلا في معاني هذه النظرة مع العنوان المثير للمسلسل نستنتج الكثير، فهي فنانة تعرف كي تنتقي أدوارها مع رصد كاميرات المخرجين لأدوار مخصصة لتلك القامة الفنية الكبيرة.



وقالت وفاء موصللي لـ «الأنباء»: يعتبر «أغمض عينيك تراني» من الإنتاجات المثيرة، وواحدا من أبرز الأعمال التي تشكل أحداثا مشوقة سنشاهدها من خلال قصص مليئة بالغموض مع حب كبير تحمله الأم لابنها ستشاهدونه من خلال سرديات غامضة حملت كل معاني الحب والإيثار لعالم التوحد، وطريقة إلقاء الضوء على تلك الشريحة التي تعاني منه من خلال قصة «فريدة».



وتابعت: على نطاق واسع لمحتوى المسلسل على الصعيدين العربي والمحلي، سيعرض على قنوات خليجية وقناة «رؤيا»، علما أن تصويره كان في سبتمبر 2023، واتسم بالدراما الاجتماعية المؤثرة التي تروى على مدى 30 حلقة قصة «جود» الذي يؤدي دوره الطفل «زيد البيروتي»، حيث يتم تشخيصه بطيف التوحد، ويظهر العمل كيف أمضى «جود» حياته بصحبة مؤنس (عبدالمنعم العمايري)، الذي لا تربطه به أي صلة قرابة، وإنما يكون صديق والدته (أمل عرفة) التي تحاول توفير حياة مستقرة وطبيعية لابنها، وتتطور الأحداث في سياق درامي شائق.



وأضافت: من خلال قصة طفل حمل طيف «التوحد» وما يترتب على ذلك من تبعات عائلية مع إبداع الكاتب والمخرج من خلال إلقاء الضوء على معاناة والدته لتأمين حياة طبيعية مستقرة لطفلها، هذه الأحداث مزجت ضمن مجموعة من القصص والأحداث الاجتماعية المؤثرة والمثيرة، أقول مثيرة لأن الأحداث فعلا ممزوجة بالإثارة والعاطفة من خلال عالم جديد غامض بالنسبة لأغلبية المجتمعات، ويأتي هذا المسلسل ليثبت تفرده وتميزه في تقديم مضمون درامي يلامس أوتار القلوب ويجذب الانتباه، بفضل قصته وأداء الأحداث الاستثنائية التي يقدمها، وسنناقش طريقة تقبل تلك الأسر لوجود طفل يعاني من هذا النوع من الطيف التوحدي.



وعن مضمون شخصيتها بالعمل، قالت: أجسد دور والدة المعالجة النفسية للطفل الذي يعاني من طيف التوحد، لكن مع الأسف أنا كذلك أعاني من العديد من المشاكل نتيجة صدمات في حياتي، وأتوجه للمعنيين بالحكومات العربية وأي حكومة في العالم، انه عندما يولد طفل يعاني من أي مرض ما مثل طيف التوحد أو فقدان البصر اذا كان هذا الطفل ولد في بيئة غير مناسبة له، المطلوب من تلك الحكومات والمنظفات الإنسانية والمجتمع أن تدعمه وتكون سندا كبيرا له لتخطي معاناته وتحسين أوضاعه الإنسانية والمعيشية، مكملة: المخرج والكاتب والكاست الفني حقيقة كانوا متعاونين وقدموا فكرة العمل من خلال توليفة رائعة ستعرض على فضائيات رمضان.

وتشارك وفاء موصللي في مسلسل «أغمض عينيك تراني» مع نخبة من الفنانين منهم القديرة منى واصف التي تعود للدراما السورية بعد غياب، وأمل عرفة، عبدالمنعم عمايري، فاء موصللي، فايز قزق، محمد حداقي، أحمد الأحمد، وآخرون.



من جانب آخر، وكما عودتنا موصللي بإطلالاتها من خلال أدوارها كامرأة قوية من خلال دراما البيئة الشامية، إلا أنها في مسلسل «الوشم» الذي سيعرض في رمضان، كما يقال «كسرت القالب»، لتظهر لأول مرة بشخصية زوجة زعيم إحدى الحواري الدمشقية، وتكون امرأة تتمتع بالاتزان والعقلانية والحنان واستيعاب كل من حولها، وقالت عن مضمون العمل: يتناول قصصا مختلفة عن عائلات دمشقية وعلاقاتهم الاجتماعية.



ويحمل «الوشم» توقيع المخرج عمار تميم، تأليف قاسم الويس، ويشارك به إلى جانب وفاء العديد النجوم السوريين، أبرزهم: لينا حوارنة، فاديا خطاب، أمانة والي، علي كريم، عاصم حواط.



وأكملت موصللي حديثها: أعلن أنني خرجت عن المألوف بالنسبة لأدواري التي قدمتها سابقا كامرأة قوية، مثل شخصية «فريال» في مسلسل «باب الحارة»، و«صالحة» في مسلسل «أبو كامل»، و«نزيهة» في مسلسل «أيام شامية»، لكن من خلال «الوشم» ستشاهدون وفاء المرأة الحكيمة التي تعمل على بث روح الحب والتفاهم وتساند زوجها كزعيم للحارة.



وتابعت وفاء موصللي: أشارك أيضا في المسلسل الرمضاني «كسر عضم- السراديب» بجزئه الثاني، والذي حقق الجزء الأول منه نجاحا كبيرا للمخرجة الكبيرة رشا شربتجي، وأريد أن اشير الى أن الجزء الثاني يعتبر إنتاجا جديدا من سلسلة المسلسل، وذلك حسب ما أعلنته الشركة المنتجة، ويمكن أن يرتبط «السراديب» بالجزء الأول ببعض المحاور، والعمل اجتماعي يدور في إطار تشويقي، تناول فيه الكاتب والمخرج شكل الحياة المجتمعية في سورية، وتدور أحداثه حول عملية تهريب غير شرعية يقوم بها البطل، مستغلا علاقاته المتعددة مع رجال الشرطة الفاسدين، أجسد حياة أم سورية عاشت الحرب وتداعياتها السلبية من فقدان أبسط متطلبات الحياة من انقطاع للكهرباء والغاز والخبز والدواء، وانتظرونا بأحداث واقعية مثيرة مشوقة.



ومن أبرز الفنانين المشاركين في «كسر عضم- السراديب» بجانب وفاء موصللي، كل من: رشيد عساف، أحمد الأحمد، عبدالمنعم عمايري، فايز قزق، سامر المصري، مصطفى سعد الدين، شادي الصفدي، ريام كفارنة، مروة الأطرش، والمسلسل تأليف كل من المؤلفين رفعت الخطيب وهلال الأحمد، إخراج كنان إسكندراني، وسيتم عرض العمل على منصات المشاهدة الرقمية مثل «شاهد»، كما سيتم عرضه على قناتي «سوريا دراما» و«أبوظبي».