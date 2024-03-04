قال مدير جامعة الكويت بالإنابة د.مشاري الحربي إن مسابقة الكويت الوطنية للروبوتات تعتبر تأكيدا على التزام الجامعة المستمر بتعزيز ثقافة الابتكار والتميز العلمي لدى الطلبة. جاء ذلك في كلمة ألقاها العدواني خلال انطلاق المسابقة في مدينة صباح السالم الجامعية والتي ينظمها قسم علوم الحاسوب في كلية العلوم بمشاركة فرق طلابية من وزارة التربية ومن التعليم الخاص وجامعة الكويت والجامعات الخاصة وعدد من المؤسسات الحكومية والأهلية. ولفت إلى الاهتمام المتزايد بتكنولوجيا المعلومات والبرمجيات والذكاء الاصطناعي خصوصا في هذا العصر الذي تستثمر فيه القطاعات الحكومية والخاصة على حد سواء في تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة «فنحن نشهد اليوم اهتماما علميا اجتماعيا وأكاديميا في تبني مبادرات تكنولوجية إبداعية في العديد من المجالات.