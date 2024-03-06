عبدالحميد الخطيب



ليلة من الطرب الأصيل والأغنيات المميزة ينتظرها غدا جمهور «حديقة الشهيد»، والتي يحييها النجمان يوسف العماني وعبدالعزيز الضويحي، وتحمل عنوان «ليلة العود»، من إنتاج وتنظيم شركة «A Music»، حيث سيقدم فيها العماني والضويحي أجمل أعمالهما الغنائية.



وفي هذا الصدد، أعرب المنتج ومنظم الحفلات أحمد الخالدي عن سعادته بالتعاون مع «حديقة الشهيد» في هذه الأمسية، مؤكدا أن الإقبال الجماهيري على حفلات «روح الشرق» ونداء شرارة ومها فتوني وحفلي النجم تامر عاشور يحملهم مسؤولية كبرى فيما هو قادم، ويعتبر تحديا كبيرا في حفل «ليلة العود»، مشيرا إلى أن الحفل سيشهد العديد من المفاجآت.