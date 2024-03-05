يشارك منتخبنا الوطني للتنس في بطولة مجلس التعاون الخليجي للناشئين تحت 12 سنة باستضافة البحرين والتي انطلقت اليوم وحتى السبت المقبل بمشاركة جميع المنتخبات الخليجية ، ويمثل "أزرق" التنس كل من الأبطال الواعدين فيصل المطوع وضاري الشمري وحسن شمس وعبدالعزيز العلي.

وذكر أمين سر الاتحاد البحريني للتنس عضو اللجنة التنظيمية في دول مجلس التعاون فؤاد الرويعي ان البطولة تعزز التعاون بين الفرق المشاركة وتبادل الخبرات وتفعيل الروح الرياضية وتعزيزها بين اللاعبين ، كما انه تعد فرصة رائعة لاكتشاف المواهب وصقل خبراتها ، وأوضح الرويعي أن اللجنة المنظمة تلقت موافقة منتخبات الكويت والسعودية والإمارات وقطر وعمان والبحرين على المشاركة في البطولة.