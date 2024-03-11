تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد القائد الأعلى للقوات المسلحة برقية تهنئة من أخيه سمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، جاء فيها: «بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك يطيب للحرس الوطني قادة وقوات أن يبعث إلى مقام سموكم الكريم بأسمى آيات التهاني والتبريكات، متضرعين إلى المولى العلي القدير أن يحفظ سموكم بحفظه ويرعاكم برعايته، ويعيد عليكم أمثال هذه المناسبة الفضيلة وأنتم ترفلون بأثواب الصحة والعافية والعمر المديد، وأن يحفظ الكويت العزيزة وشعبها ويديم عليها الأمن والأمان والازدهار وأن تبقى عالية الراية في ظل قيادة سموكم الحكيمة، حفظكم الله ورعاكم، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.



كما ندعو المولى جلت قدرته في هذه الأيام المباركة أن يكلل مساعيكم بالتوفيق لأجل وطننا العزيز لمزيد من الرخاء والاستقرار».



كما تقدم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف بالتهنئة إلى مقام صاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.



وقالت وزارة الدفاع في بيان صحافي إن الشيخ فهد اليوسف رفع في برقية التهنئة إلى مقام صاحب السمو الأمير باسمه ونيابة عن منتسبي وزارة الدفاع من عسكريين ومدنيين أسمى آيات التهاني وأطيب التبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك.



ودعا المولى عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة على سموه بالصحة وتمام العافية وعلى الكويت الغالية وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير باليمن والبركات.



وعاهد الشيخ فهد اليوسف صاحب السمو الأمير في البرقية «بأن نبقى الرجال الساهرين على صون أمن الوطن وعزته وكرامته مستمدين من رؤيتكم الحكيمة وتوجيهاتكم السديدة ما فيه الخير والتقدم لوطننا الحبيب وشعبنا الوفي ودمتم ذخرا وقائدا لمسيرتنا وراعيا لنهضتنا، حفظكم الله ورعاكم وكل عام وسموكم بخير».



كما بعث الشيخ فهد اليوسف ببرقية تهنئة إلى سمو الشيخ د.محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بمناسبة شهر رمضان المبارك.



وجاء في برقيته إلى سموه «باسمي ونيابة عن منتسبي وزارة الدفاع من عسكريين ومدنيين نرفع لسموكم أسمى آيات التهاني وأطيب التبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعين المولى عز وجل أن يمن على سموكم بموفور الصحة والعافية وعلى كويتنا الحبيبة وشعبنا الوفي بالمزيد من التقدم والرفعة والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسمو أمير البلاد، رعاه الله وسدد على دروب الخير خطاه، وكل عام وسموكم بخير».



كما تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد القائد الأعلى للقوات المسلحة برقية تهنئة من الشيخ فيصل النواف نائب رئيس الحرس الوطني، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، جاء فيها : «يطيب لي أن أرفع إلى مقام سموكم الكريم أسمى آيات التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك من العام الهجري 1445».



وأضاف: «ونحن إذ نستقبل هذا الشهر المبارك بنفحاته العطرة وأوقاته الطيبة، فإننا لندعو الله تعالى أن يعيده على سموكم مرات عديدة وأزمنة مديدة وأنتم ترفلون بأثواب الصحة والعافية، كما نسأله تعالى أن يحيط سموكم برعايته ويحفظكم بعنايته وأن يحفظ الكويت العزيزة وشعبها واحة أمن وأمان ومنبع خير وعطاء، وأن يمن عليها بمزيد من والازدهار والرخاء في ظل قيادة سموكم الحكيمة، قائدا للمسيرة وربانا للسفينة، حفظكم الله ورعاكم، وسدد على دروب الخير خطاكم».