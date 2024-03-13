القاهرة - ناهد إمام



استجابة لجهود وزارة الهجرة لتلبية احتياجات المصريين بالخارج، تمت الموافقة على كافة الحالات التي تقدمت بطلب تسوية موقفها التجنيدي، ضمن مبادرة التسوية التجنيدية للمصريين بالخارج، عدا حالتين فقط، وتتعلق الحالة الأولى بالمتواجدين داخل أرض الوطن وليس لهم تحركات نهائيا، أما الحالة الثانية، فتخص الأشخاص الذين تقدموا للتجنيد ولم يستكملوا الإجراءات، أو تخلفوا عن الترحيل.



وأكدت وزارة الهجرة انه جار المتابعة مع وزارتي «الدفاع والخارجية» بشأن تسهيل كل الإجراءات للمتقدمين للمبادرة وسنوافيكم بكافة المستجدات بهذا الشأن.



وأضافت أنه في حال وجود أي تحديات خاصة بالمبادرة برجاء التواصل على الرقم: 01275638989.