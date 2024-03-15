«الأقدمية» لم تعد المعيار الأوحد للمفاضلة بين المتقدمين للوظائف الإشرافية في «الصحة»

الإعلان عن الوظائف الإشرافية الشاغرة بفترة كافية وبالوسيلة التي تكفل تحقق علم المعنيين



عبدالكريم العبدالله



في سابقة لوزارة الصحة، وتنفيذا لمضامين النطق السامي بتمكين الكفاءات، اعتمد وزير الصحة د.أحمد العوضي لائحة الشروط الإضافية لشغل كافة الوظائف الإشرافية بالوزارة، وذلك بهدف حوكمة وتنظيم ضوابط وقواعد هذه الوظائف، تعزيزا لتكافؤ الفرص، وتغليبا للكفاءة على «الأقدمية»، والتي لم تعد المعيار الأوحد في المفاضلة بين المتقدمين لتلك الوظائف.



هذا، وقد حددت اللائحة شروط شغل هذه الوظائف بوجود وظيفة إشرافية شاغرة، وأن يكون الموظف من العاملين في القسم المطلوب شغل الوظيفة الإشرافية فيه، فإن لم تنطبق شروط الترشح عليه، يكون الترشيح من العاملين في المراقبة، ثم الإدارة، ثم القطاعات الأخرى.



كما تضمنت الشروط ألا يكون قد وقعت على الموظف عقوبة تأديبية مانعة للترقية وفق المادة 68 من نظام الخدمة المدنية، إلا بعد انقضاء الفترات المحددة قرين كل منها، كما ألا يكون الموظف قد تقدم بطلب إنهاء خدمته قبل صدور قرار الندب لشغل وظيفة إشرافية، وأن يحصل الموظف على نسبة 70% أو أكثر من مجموع الدرجات المدرجة في البنود 1، 2، 3 في الملحق رقم 1 للقرار.



كما نصت شروط اللائحة على «أن يراعى عند شغل الوظيفة الإشرافية أن يكون ذلك بطريق الندب لمدة سنة على الأقل قبل التثبيت، فإذا لم تثبت صلاحيته لشغلها يعاد إلى الوظيفة السابقة اعتبارا من تاريخ انتهاء الندب، وتعتبر الوظيفة شاغرة، وتعاد إجراءات شغلها من جديد، كما يجب أن يخضع الموظف للمقابلة الشخصية من قبل لجنة مقابلة المرشحين لشغل الوظائف الإشرافية المشار إليها في اللائحة».



هذا، وقد أوجبت اللائحة الإعلان عن الوظائف الإشرافية الشاغرة في الوزارة قبلها بفترة كافية، ويكون ذلك بأي وسيلة تكفل تحقق علم المعنيين، كالإعلان بالقسم، أو الإدارة، أو المراقبة المطلوب شغل الوظيفة الإشرافية فيها، والإعلان على الموقع الإلكتروني للوزارة، وغيرها من وسائل الإعلان.



إلى ذلك، حدد ملحق اللائحة رقم 1 توزيع درجات المرشح للوظيفة الإشرافية لتكون 20 درجة على الدرجة المالية، و40 درجة على الاختبار، و40 درجة على المقابلة الشخصية.



هذا، ويتفاوت تقييم الدرجة المالية بحسب الدرجة الوظيفة، لتكون 20 درجة للفئة «أ»، و19 درجة للفئة «ب»، و18 درجة للفئة الأولى، و17 درجة للفئة الثانيـة، و16 درجة للفئة الثالثة، و15 درجة للفئة الرابعة، و14 درجة للفئة الخامسة، و10 لبقية الدرجات.