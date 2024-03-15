أقامت جمعية خريجي الجامعة اللبنانية الأمريكية LAU - فرع الكويت يوما مفتوحا في فندق سفير الفنطاس، وذلك للمرة الثالثة عشرة، بمشاركة أكثر من 300 شخص من خريجي الجامعة وعائلاتهم وأصدقائهم الذين استمتعوا بالأجواء الاحتفالية المليئة بالتسلية والمرح.



وتخلل اليوم المفتوح العديد من الفعاليات والأنشطة والمسابقات الترفيهية، إلى جانب الألعاب والعروض الاستعراضية التي أعدت خصيصا للأطفال.



وحضر من لبنان خصيصا لهذه المناسبة غادة ماجد مساعد نائب الرئيس لعلاقات الخريجين والقائم بأعمال السفارة اللبنانية في الكويت أحمد عرفة والقنصل بالسفارة اللبنانية ميا العضم.



وقال رئيس جمعية الخريجين في الكويت زياد قباني: تهدف الجمعية من خلال هذا التجمع، إلى تعزيز أواصر العلاقات والتواصل بين خريجي الجامعة اللبنانية الأمريكية في الكويت وسط أجواء عائلية واحتفالية.



بدوره، قال نائب رئيس جمعية الخريجين في الكويت مروان فرح إن الجمعية تحرص على تنظيم اليوم المفتوح كل عام، حيث بات تقليدا سنويا يحقق نجاحا كبير عاما بعد عام، مشيرا إلى أن أجندة الجمعية هذا العام مليئة بالأنشطة والمبادرات الجديدة.