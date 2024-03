قالت مدير عام الموارد البشرية في بنك الخليج سلمى الحجاج إن عدد القياديات الكويتيات في المؤسسات ما زال لا يتناسب مع نسبة النساء في التعليم، لافتة إلى أن عدد خريجي الجامعات يبلغ 3 إلى 1 بين النساء والرجال، في حين تقل نسبة القياديات النساء إلى الرجال إلى أقل من ذلك بكثير في المؤسسات، وهو ما يؤكد أهمية الاستمرار في جهود تمكين المرأة لسد الفجوة بين الجنسين وهو الأمر الذي يسهم في زيادة إنتاجية المؤسسات ويدعم الاقتصاد الوطني ويرفع قيمة الناتج المحلي الإجمالي.



وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يحتفل به العالم في الثامن من شهر مارس من كل عام، استعرضت الحجاج إنجازات بنك الخليج المهمة في مجال دعم وتمكين المرأة ومساهمتها الفاعلة في كافة المناسبات والمؤتمرات التي تساعد على تعزيز سياسة التنوع والشمول في العمل.



وأشارت إلى أن بنك الخليج نجح على مدى السنوات العشر الماضية، في زيادة عدد القياديات من النساء من 10% إلى 30% خلال 10 سنوات، فيما بلغت نسبة النساء نحو 42% إلى إجمالي موظفي البنك.



وأكدت أن البنك يواصل جهوده في دعم وتمكين المرأة وتعزيز سياسة التنوع والشمول في العمل، داعية إلى ضرورة وضع خطة مدروسة للوصول إلى النتائج المرجوة في دعم المرأة ضمن رؤية الكويت 2035، مع إجراء تقييم سنوي عليها لتقييم النتائج، مع العمل على نشر ثقافة المساواة بين الجنسين، والحرص على التنوع في التوظيف، من خلال تطبيق مفهوم واضح مبني على الكفاءة والقدرة. وفيما يلي بعض مشاركات ومساهمات بنك الخليج في دعم وتمكين المرأة:



المشاركة في مؤتمر منصة الكويت للتمكين الاقتصادي للمرأة (KWEEP)



شارك بنك الخليج في مؤتمر منصة الكويت للتمكين الاقتصادي للمرأة (KWEEP)، الذي عقد الأسبوع الماضي في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي بمشاركة 45 من شركات القطاع الخاص، حيث قدمت سلمى الحجاج، المنصة واستعرضت الإمكانات المتاحة لإرشاد المرأة في قطاع العمل ودعم مسيرتها المهنية حيث شهد المؤتمر افتتاح الموقع الرسمي للمنصة kweep.org، والذي سيكون بمثابة مورد رئيسي لزيادة الوعي بأهداف المنصة وتأثير الموقعين عليها مع مركزية جميع البيانات.



وأشارت الحجاج إلى أن انعقاد المؤتمر بهذه المشاركة الواسعة في حد ذاته يمثل مبادرة محورية فارقة كونها الأولى من نوعها على الإطلاق في الكويت والمنطقة التي تعتمد على القطاع الخاص ودوره البارز في التمكين الاقتصادي للمرأة. وقالت إن منصة الكويت للتمكين الاقتصادي للمرأة (KWEEP)، بمثابة بوابة لكل امرأة عاملة لتوفير الدعم والإرشاد وتخلق لهن مجتمع يلتقي فيه الطموح بالفرص الحقيقية، مضيفة «نفتخر في بنك الخليج بكوننا شريكا مؤسسا لمنصة الكويت للتمكين الاقتصادي للمرأة، ولدينا قناعة راسخة أن تضافر الجهود من شأنه خلق بيئة عمل مزدهرة تضمن تمكين المرأة وتعزيز سياسة التنوع والشمول في العمل.



حلقة نقاشية بعنوان «امتلكي حياتك المهنية»



في إطار جهوده المتواصلة نحو تمكين المرأة وتعزيز سياسة التنوع والشمول، نظم بنك الخليج حلقة نقاشية خاصة ببرنامج «Lead The Way» بعنوان «امتلكي حياتك المهنية» للقيادات النسائية لدى البنك، تم بثها من خلال بودكاست. وتمت استضافة هدويغ نوينز، العضو المنتدب لاتحاد المصارف الدولي، ورئيس منظمة «النساء الأوروبيات في مجالس الإدارة» وهي منظمة تدعم تمكين المرأة والتنوع بين الجنسين في مجالس إدارة الشركات.



وأدار الحلقة النقاشية رئيس وحدة البيانات والابتكارات في بنك الخليج مي العويش، وقدمها دلال الدوسري، نائب المدير العام لعلاقات المستثمرين في بنك الخليج. كما شاركت فيها سفيرة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الكويت آن كويستينين، حيث أشادت بدور بنك الخليج في دعم المرأة وتمكينها قياديا.



مؤتمر Lead The way: نظم بنك الخليج مؤتمر «Lead The way»، بحضور لفيف من الشخصيات والمسؤولين في البنوك والقطاع الخاص والجهات الديبلوماسية والحكومية وجمعيات النفع العام، وسلط المؤتمر الضوء على أبرز التحديات أمام الجهود التي تستهدف دعم وتمكين المرأة، والانعكاسات الإيجابية لذلك على الاقتصاد، من خلال ورش العمل التفاعلية والخطب الملهمة، والحلقات النقاشية المحفزة للتفكير التي شهدتها فعاليات المؤتمر.



جلسات «WOW» الحوارية: انطلاقا من مساعيه المتواصلة لترسيخ مبادئ الاستدامة، عقد بنك الخليج الجلسات الحوارية لنساء «WOW»، والتي تعد منصة ثابتة للتواصل وتبادل الخبرات والأفكار، وكذلك لمناقشة الاقتراحات والحلول للتحديات التي تواجه المرأة.



جائزة «التميز في التنوع والشمول»: حصد بنك الخليج جائزة «التميز في التنوع والشمول» في قمة إدارة الموارد البشرية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2023، والتي عقدت في مملكة البحرين، بمشاركة نخبة من المسؤولين والمتخصصين في مجال الموارد البشرية لدى أبرز شركات وبنوك المنطقة، وتسلمت الجائزة سلمى الحجاج كما تسلمت جائزة «أفضل تدريب وتطوير».



احتفال مدرسة البيان بيوم المرأة العالمي: شاركت نائب المدير العام للخدمات المصرفية الشخصية في بنك الخليج نجلاء العيسى كمتحدث رئيسي في احتفال مدرسة البيان ثنائية اللغة باليوم العالمي للمرأة تحت عنوان «تمكين فتيات المرحلة الثانوية»، حيث استعرضت تجربة بنك الخليج المميزة في مجال تمكين المرأة.



إعداد مدراء الشركات لمجالس الإدارة: شاركت 3 قياديات من بنك الخليج، في البرنامج التدريبي «اعداد مدراء الشركات لمجالس الإدارة» الذي نظمته مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي، بالتعاون مع مؤسسة «تميز» وجمعية «سوروبتيميست»، وذلك في إطار جهود البنك لدعم وتمكين المرأة.



فعالية تحت عنوان «ProudCast»: شارت الحجاج في فعالية تحت عنوان «ProudCast»، والتي نظمتها شركة KPMG الكويت، احتفالا بالإنجازات والانتصارات الكثيرة التي حققتها المرأة في مختلف القطاعات، بمشاركة العديد من ممثلي الشركات الكبرى في الكويت، المهتمين بقضية تمكين المرأة.



ندوة المركز الاستشاري الأمريكي للتجارة: شارك بنك الخليج في ندوة المركز الاستشاري الأمريكي للتجارة في الكويت، تحت عنوان «التنوع والشمول والممارسات المستدامة»، بمشاركة وحضور العديد من ممثلي القطاعين العام والخاص، مستعرضا تجربة بنك الخليج المتميزة في ترسيخ مبادئ الاستدامة، لاسيما ما يتعلق بتمكين المرأة.



الحملة السنوية لتعزيز صحة المرأة: بمناسبة شهر التوعية بسرطان الثدي والصحة النفسية، أطلق بنك الخليج حملته السنوية لتعزيز صحة وسلامة المرأة خلال شهر أكتوبر، بتوفير الفحوصات المجانية للموظفات وتنظيم ورشة عمل عن تمكين المرأة.