القاهرة ـ ناهد إمام



استجابة لطلبات المصريين بالخارج، وحرصا من الدولة المصرية على تقديم كل التيسيرات لأبناء الوطن بالخارج، أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج عن فتح باب التسجيل بمبادرة تسوية الموقف التجنيدي للمصريين بالخارج، اعتبارا من 1 مايو 2024 ولمدة شهرين.



هذا، وقد تلقت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج ووزارة الخارجية طلبات عديدة من المواطنين بالخارج حول إمكانية تسوية أوضاعهم التجنيدية. وحرصا من الدولة المصرية على تقديم كل التيسيرات لأبناء الوطن بالخارج، وتحقيق استقرار الحالة الاجتماعية لهم سواء (العمل - الدراسة - العلاج -...)، فقد تقرر الآتي:



1 ـ فتح باب التسجيل على موقع وزارة الخارجية اعتبارا من 1 مايو 2024 لمدة شهرين، وسيتم الإعلان عن ذلك بوسائل الإعلام المختلفة.



2 ـ يتم تلقي طلبات تسوية المواقف التجنيدية بشكل نهائي بمبادرة من الدولة المصرية، على أن يتم استقبال كل الطلبات على الموقع للمصريين بالخارج ممن حل عليهم الدور في سن التجنيد اعتبارا من سن (18 عاما) من تاريخ التسجيل على الموقع وحتى سن (30 عاما)، وكذا ممن تجاوزوا سن (30 عاما) لتسوية موقفهم التجنيدي طبقا للموقف.



3 ـ يعتد بشهادة معتمدة من بعثاتنا (سفارة/ قنصلية) بتواجد الشاب في الخارج، وإيصال السداد بحسابات البنوك المقررة.



4 ـ لا يسمح بتجديد جوازات السفر للمصريين في الخارج الذين لم تتم تسوية موقفهم التجنيدي.



5 ـ البيانات المطلوب تسجيلها على الموقع، وكذا المحددات والشروط الخاصة بالمبادرة يتم الرجوع إليها بالموقع الإلكتروني الرسمي للمبادرة على العنوان:



‏https://www.tagneedinit.gov.eg



6 ـ تهيب الوزارة بكل المواطنين المقيمين في الخارج سرعة التسجيل على موقع الوزارة خلال المدة المحددة لسرعة إنهاء الموقف التجنيدي بشكل نهائي من خلال مبادرة تسوية الموقف التجنيدي للمصريين بالخارج.