بداح العنزي



أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية، أن 68 متقدما حصلوا على بسطات في سوق الحريم عن طريق القرعة بأسواق المباركية.



وقالت انه بتوجيهات من مدير عام البلدية م.سعود الدبوس إلى لجنة الأسواق بسرعة العمل على الانتهاء من إنجاز شروط وضوابط استثمار «سوق الحريم»، جاءت خطوة البلدية بإحياء السوق ليعود من جديد لما يحمله من ارث تاريخي، حيث أشرفت اللجنة على إجراء قرعة بسطات السوق صباح الثلاثاء بعدما تقدم 90 مستثمرا ممن تنطبق عليهم شروط لائحة الأسواق العامة. ولفتت الإدارة إلى أن أصحاب البسطات الجدد سيباشرون مزاولة أنشطتهم في سوق الحريم في الأول من أبريل المقبل بعد الانتهاء من إبرام عقودهم مع وزارة المالية.