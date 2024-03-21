

سماح جمال



مسلسل «منت رايق» إخراج نهلة الفهد، تأليف منى النوفلي، بطولة هبة الدري «ليلى»، عبدالعزيز النصار «شمردل»، شيماء سليمان «مي»، سعود بوشهري «عمار»، شهاب حاجيه «أبو شمردل»، ميس كمر «شيخة»، شيماء سبت «هيا»، أمل محمد «نوال»، ملك أبو زيد «رنا»، زينب كرم «روان»، فيصل فريد «مشعل»



القصة تدور في إطار اجتماعي معاصر مع بعض الكوميديا. اللقطة الأولى من العمل تبدأ بمشهد حادث سيارة يتعرض له عمار، وبعدها نرى الموظفين في الجريدة الإلكترونية «اليوم وباجر» والتي تمتلكها ليلى.



ليلى تحب عمار الموظف عندها من طرف واحد وتقوم بالتحدث معه على الهاتف على أساس أنها فتاة أخرى اسمها «جنان» كما تظهر مع مرور الأحداث أنها تخفي أسرارا في حياتها الخاصة، ونرى شمردل في يومه الأول في العمل واعجاب زميلته في العمل «مي» به من طرف واحد ونرى محاولتها المستمرة في الدفاع عنه ومساعدته، حتى انها تختار أن تذهب في مهمة عمل معه لتغطية الحرب.

ونرى على صعيد آخر حياته وتخطيطه لتجميع من راتبه ليقوم بفتح مشروع مصبغة، ويعاني حالة من الوحدة الاختيارية والابتعاد عن الناس، وحياته مع والده الذي يدخل في علاقات مع فتاة عبر الهاتف من إحدى الدول وتحاول النصب عليه، ويحاول مساعدة ابنه شمردل ليكون اجتماعيا اكثر. أما مي التي تعيش الحياة بنظرة إيجابية فهي تعيش مع رنا شقيقتها الصغرى وخالتها شيخة التي لم تتزوج لتقوم بتربيتهما بعد وفاة والديهما.

ونشاهد على مدار الحلقات عددا من الخطوط الدرامية الأخرى لصراع بين هيا التي تحاول خطف زوج زميلتها في العمل نوال، وعندما تعلم الأخيرة بذلك تخطط للمحافظة على زوجها، ومشعل الذي يحاول أن يحصل على ترند من خلال مساعدة روان له بنقل اخبار المشاهير والفنانين له من خلال عملها كماكيرة ونقل أخبار له، ولكن الأمر يتحول لعملية ابتزاز وتأخذ منحى آخر.



المسلسل متوازن بإيقاعه الدرامي وأحداثه وتقاطع الخطوط بين الشخصيات، ونجحت المخرجة برؤيتها الإخراجية في تقديم صورة معاصرة وبعيدة عن التكلف أو الفذلكة الاخراجية وإعطاء مساحة للفنانين لتقديم شخصياتهم وبطريقة سلسلة دون مبالغات.



«منت رايق» في الموسم الرمضاني يظهر كعمل لطيف ومناسب لأفراد الأسرة بعيدا عن المواضيع الشائكة أو إثارة الجدل.