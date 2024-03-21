أصدرت وزارة التجارة الداخلية السورية أمس لائحة أسعار جديدة للبنزين والمازوت في سورية.



وبموجب الأسعار الجديدة، فقد خفض سعر ليتر البنزين أوكتان 95 من 14110 ليرات إلى 13556 ليرة. في حين انخفض سعر ليتر المازوت الحر بشكل طفيف من 12290 ليرة سورية إلى 12105 ليرات.



وكانت الحكومة رفعت في 19 فبراير الماضي سعر البنزين أوكتان 95 وأوكتان 90، بينما خفضت سعر المازوت، بالتزامن مع تفعيل الدفع الإلكتروني في عدد من محطات الوقود (الكازيات) بدمشق.



ووقتئذ ارتفع سعر بنزين «أوكتان 90» من 10500 ليرة سورية إلى 11 ألف ليرة، كما ارتفع أيضا سعر بنزين «أوكتان 95» من 13825 إلى 14110 ليرات سورية. في المقابل، انخفض سعر المازوت الحر في التسعيرة السابقة من 12425 ليرة لليتر الواحد إلى 12290 ليرة.



وخلال الأسابيع القليلة الماضية ارتفعت أسعار البنزين، ليصل ثمن الليتر الواحد في السوق السوداء إلى 20 ألف ليرة، في ظل تأخر رسائل المخصصات الشهرية من المادة للسيارات الخاصة لفترات وصلت في بعض المناطق إلى نحو أسبوعين.