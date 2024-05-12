مفرح الشمري



بعد مرور أكثر من 5 أشهر على مغادرتها البلاد للعلاج، عادت أمس الأول الإعلامية القديرة أمل عبدالله من رحلتها العلاجية التي كانت بأحد المستشفيات المتخصصة بالعظام بجمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة.



وشكرت الإعلامية القديرة من خلال «الأنباء» وزيري «الإعلام» و«الصحة» على اهتمامهما بحالتها المرضية، متمنية لهما الصحة والعافية والنجاح في عملهما. ووجهت الإعلامية القديرة أمل عبدالله الشكر أيضا الى كل زميلاتها وزملائها في المجال الإعلامي والفني والثقافي الذين دأبوا على السؤال عن صحتها طوال تواجدها في رحلتها العلاجية بجمهورية ألمانيا الاتحادية التي وصلتها بتاريخ 18/11/2023.



«الأنباء» تتحمد بالسلامة للإعلامية القديرة أمل عبدالله «أم خالد» لعودتها للبلاد من رحلة علاجها لاستكمال مسيرتها الإعلامية في تقديم البرامج الإذاعية والتلفزيونية وإصدار الكتب المتخصصة في الفلكلور والفنون الموسيقية الخليجية.