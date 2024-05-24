

أزاحت منصة «شاهد» الستار عن البوستر التشويقي الأول لمسلسل «مفترق طرق»، والذي تم نشره عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام».



وتصدر البوستر بطلا العمل الفنان إياد نصار والفنانة هند صبري، ومن خلفهما باقي النجوم المشاركين وهم: ماجد المصري، جومانا مراد، والمسلسل من إخراج أحمد خالد موسى وتأليف شريف بدرالدين.



وجاءت التعليق الذي أرفقته «شاهد» على البوستر، معبرا عن أحداث العمل والتي يبدو من خلالها أنها سوف تصطحب الجمهور إلى رحلة مليئة بالمفاجآت: «مفترق الطريق هو إللي بنقرر فيه، القرار الحاسم لبداية طريقة جديد.. انتظروا مسلسل مفترق الطرق قريبا».



ويندرج «مفترق طرق» تحت قائمة المسلسلات الطويلة، إذ تمتد عدد حلقاته إلى 45 حلقة، وهو مأخوذ من نص أجنبي، عن المسلسل الأميركي «The Good Wife»، الذي يتحدث عن أليسيا فلوريك وهي زوجة المحامي العام اللامع بيتر فلوريك، الذي يسجن بعد تورطه في فضيحة فساد كبرى، ما يجعل أليسيا مضطرة للعودة إلى عملها السابق كمحامية من أجل الإنفاق على طفليها، في محاولة منها لاستعادة حياتها ونجاحها.