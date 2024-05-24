كشف وزير السياحة السوري م.محمد مرتيني أن الفنادق ذات النجمة الواحدة أصبحت خاضعة إلى إشراف وزارة السياحة، وبالتالي سيصدر خلال أيام قرار يسمح لهذه الفنادق باستيفاء أجور خدماتها للزوار الأجانب بالقطع الأجنبي (الدولار)، بما يحقق فائدة وعائد لخزينة الدولة من جهة، ويعطي حافزا لأصحاب هذه الفنادق لإعادة ترميمها.



كما كشف مرتيني عن التحضير لمشروع قرار يسمح بتأهيل الفنادق القديمة، إذ تم إحصاء مئات الفنادق الكبرى في مدن حلب، حمص، حماة، اللاذقية، طرطوس، دمشق وريفها التي تحتاج إلى تأهيل حيث سيتم منح تسهيلات لأصحابها بهذا الخصوص، كما سيصدر قرار بالسماح بتجديد الفنادق من الداخل مع المحافظة على الواجهات إذا كانت أثرية أو تقليدية أو ذات طراز معماري خاص، إذ كان ذلك ممنوع سابقا.



وقال مرتيني لـ «أثر» إن منصة الفيزا الإلكترونية منحت تسهيلات كبيرة في مجال القدوم إلى سورية، علما أنه تم تفعيلها منذ 9 الجاري فقط، ولكن بسبب التسهيلات الكبيرة التي قدمتها سواء للأشخاص العاديين أو المكاتب السياحية الراغبين بالقدوم فهناك توقعات بزيادة طلبات القدوم إلى البلاد.



وفيما يخص السياحة الدينية إلى البلاد، أكد مرتيني أن سورية تشهد إقبالا على السياحة الدينية من مختلف الدول في العالم، وأن الوزارة تحرص على أن تكون الفنادق المخصصة لاستقبال المجموعات السياحية جاهزة لتقدم لهم أفضل الخدمات، مشيرا إلى أن الفنادق التي تستقبل هذه المجموعات تكون مجهزة بالنسبة للطعام والوجبات وحتى طريقة الطعام سيما أن المجموعات تكون من دول مختلفة مثل: الهند، الباكستان، البحرين، العراق، الكويت، جنوب إفريقيا ومختلف دول العالم.