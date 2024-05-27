توجّه محافظ الأحمدي الشيخ حمد سالم الحمود بأطيب الدعوات بالتوفيق والسداد إلى أبنائه وبناته طلبة وطالبات الصف الثاني عشر بقسميه العلمي والأدبي، والتعليم الديني، في مدارس محافظة الأحمدي وفي محافظات الكويت كافة، المقبلين على أداء اختبارات نهاية العام الدراسي. وقال المحافظ «لا يسعني في هذا المقام إلا أن أتوجه بالتحية والتقدير إلى وزارة التربية والقائمين على منطقة الأحمدي التعليمية وأولياء الأمور الكرام، الذين تضافرت جهودهم بالتعاون والتنسيق مع جهات الاختصاص لتهيئة مختلف السبل والإمكانيات المطلوبة لإتمام الامتحانات على الوجه المأمول بكفاءة واقتدار». وختم قائلا «نسأل المولى سبحانه وتعالى التوفيق للجميع، وأن نحتفل معا وبمشيئته تعالى بنجاح وتفوق المجتهدين واستكمالهم مسيرة تعليمهم، ونيل شرف خدمة وطنهم في مختلف مواقع ومجالات العمل والإنتاج كافة».