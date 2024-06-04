



آلاء خليفة



تقدم رئيس جمعية أهالي الشهداء الأسرى والمفقودين فايز العنزي بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سمو الشيخ صباح الخالد بمناسبه تعيينه وليا للعهد وحصوله على ثقة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه.



وأكد العنزي أن سمو الشيخ صباح الخالد يتمتع بمسيرة حافلة من الإنجازات السياسية من خلال المناصب التي تبوأها وكان أهلا لها، موضحا أن سموه يتمتع بالحكمة والشخصية القيادية التي ستعينه على تنفيذ خطة التنمية في ضوء توجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.



وأضاف العنزي: نحن مستبشرون خيرا بعهد جديد من الإنجازات يضاف لمسيرة الكويت المشرقة والحافلة بالإنجازات على جميع المستويات المحلية والعالمية.



وختم العنزي داعيا الله عز وجل أن يحفظ الكويت وأهلها من كل مكروه في ظل القيادة السياسية الحكيمة.