بيروت ـ بولين فاضل



روى الفنان غسان الرحباني آخر أيام والده الفنان الراحل إلياس الرحباني، فقال إن والده أصيب بالسنوات الثلاث الأخيرة من حياته بمرض شبيه بالألزهايمر، وقد اتفق مع والدته وشقيقه جاد على إخفاء الأمر عن الصحافة، ونجحوا في ذلك، لافتا إلى ان تشخيص إصابة والده بهذا المرض كان معه، لكنه فكر على الفور ببطل السرعة مايكل شوماخر الذي لا يعرف العالم شيئا عن حالته الصحية، وكان القرار بإخفاء مرض والده لحمايته من الفضوليين والصحافة الصفراء.



وكشف غسان عن أن والده وبسبب المرض صار يناديه أحيانا بعاصي، وينادي شقيقه جاد بمنصور، قائلا إن المفارقة أن والده مات نتيجة إصابته بكورونا وليس بالألزهايمر، كما كشف عن أن والده سأله ذات مرة «كم يبلغ من العمر؟»، وهو ما أصابه بالصدمة والحزن على ما آلت إليه حالة والده، مشيرا إلى انه طوال فترة مرض والده، ما عاد يقوى على العمل وكره الحياة حتى الموت.