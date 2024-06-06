

مفرح الشمري



نزولا عند رغبة الجماهير الكويتية والخليجية وبعد النجاح الذي حققته في العام الماضي، يعيد المخرج والمؤلف والبطل د.عبدالعزيز المسلم عرض مسرحية «الطابق الثاني» في عيد الأضحى على خشبة مسرح نادي القادسية برؤية إخراجية جديدية ومغايرة عن عروضها السابقة بعد انضمام الفنانة إلهام الفضالة وعدد آخر من الفنانين إلى أسرة المسرحية.



وعن نسبة التغيير في عرض المسرحية، أكد المنتج وبطل العمل د.عبدالعزيز المسلم لـ«الأنباء» ان نسبة التغيير تصل إلى اكثر من 50% وذلك نظرا للنجاح الكبير الذي حققته المسرحية في عروضنا بالرياض والخليج وتفاعل الجمهور مع المسرحية، مؤكدا أن التغيير ساعد على تطوير المشاهد التمثيلية وخصوصا المواقف الكوميدية من خلال رؤية اخراجية مسرحية جديدة، مشيرا إلى أنه لأول مرة سيستخدم الهيلوجرام الثلاثي الأبعاد بالخدع البصرية.



وذلك لمزيد من مشاهد الرعب في أحداث العرض الذي تمت فيه اضافة تقنيات جديدة مثل تحريك ديكور البيت بعد أن كان ثابتا في العروض السابقة وتحريك خشبة المسرح بجميع الاتجاهات بدلا من ثباتها مع تقديم عرض رعب للجمهور عند دخولهم للمسرح قبل موعد عرض المسرحية.



وعن ابرز التغييرات الجديدة في مسرحية الطابق الثاني في عروضها الجديدة في الكويت قال د.عبدالعزيز المسلم: استثمرنا بشكل كبير بالتقنيات الجديدة للمسرحية استخدمنا تقنية الهيلوجرام الثلاثي الأبعاد والتي تتكون من 3 بروجكترات كل بروجكتر ليزر بقوة 30 الف لومنز مع شاشات غير مرئية بالعين المجردة وذلك لصناعة صور على المسرح لأول مرة تعرض للمشاهد في المسرح مع تطوير الإضاءة وتحريك قطع الديكور بشكل آلي، كما تم تطوير اداء الشخصيات المسرحية وتم ترشيح نجوم كمشاركة في البطولة معي كالنجمة الهام الفضالة والفنانة مي بلوشي والفنان شهاب جوهر والفنان الكوميدي عبدالله المسلم والكوميدي أحمد التمار والعديد من الوجوه الشبابية الكوميدية، وإن شاء الله سيحقق فريق المسرحية تجانسا كوميديا فيما بينهم.



وبخصوص اعادة عرض المسرحية هل جاءت نزولا لرغبة الجمهور، أفاد د.عبدالعزيز المسلم بأنه بعد النجاح الكبير في عروض الرياض والشرقية في السعودية الشقيقة في جولة المملكة 2023، طالبنا الجمهور الكويتي باعادة عرض المسرحية وكذلك الجماهير الخليجية ولذلك قررنا اعادتها بثوب جديد من الرعب والكوميديا، وذلك اعتبارا من اول ايام عيد الاضحى ولمدة اسبوع على خشبة مسرح القادسية، وبعدها نود تقديم عروضها في مملكة البحرين الشقيقة وعدة دول خليجية إن شاء الله.



وعن أبرز القيم اللي تمت مناقشتها في قصة مسرحية الطابق الثاني قال د.المسلم: بر الوالدين، والجميل ان الجمهور في المشاهد الذي نتكلم فيها عن صلة الرحم ودور الأم في تربية الأبناء نجد الصالة همس وهناك من تأثر بهذه المشاهد وبكى بصوت مسموع من قوة تأثير مشاهد بر الوالدين، والحمد الله كانت عروضنا (ترند) بالسوشيال ميديا وذلك بشكل يومي وهو امر اسعدنا كثيرا ونتمنى ان نستمر بهذا التميز في عروض المسرحية الجديدة.



وبخصوص مشاركة الفنانة الهام الفضالة في العروض الجديدة للمسرحية، ذكر المنتج وبطل العمل د.عبدالعزيز المسلم انه بعد انتهاء جميع التعاقدات السابقة وانتهاء العروض بنجاح كبير، وعند تشكيل فريق جديد من النجوم والفنانين وقع الاختيار على النجمة إلهام الفضالة وموافقتها على اداء الدور، موضحا ان إلهام نجمة مسرح ولها تعاون سابق وناجح معه في مسرحية (الزوج يريد تغيير المدام)، والذي من خلالها شكلنا ثنائيا جميلا نال استحسان الجمهور.



وأكد د.المسلم استمرار مشاركة النجمة إلهام الفضالة مع اعمال مسرح السلام خلال الفترة القادمة وأن هناك عددا من النجوم والفنانين سيشاركون لأول مرة في الموسم الثاني لعروض مسرحية الطابق الثاني، مؤكدا ان هذا أمر نتمنى ان نعتاد عليه في الكويت والخليج وهو نظام معمول به في مسارح لندن ونيويورك العالمية بأن لكل مسرحية اكثر من فريق عمل، فريق يعرض داخل لندن وفريق خارج لندن، واكثر من نجم يشارك في بطولة المسرحية خلال عروضها لمدة تصل لأكثر من عشرين عاما، حيث يتم تغيير نجوم العرض وفنانيه كل عامين لأن الجمهور يود استمرار العروض لفترات طويلة ولذلك لابد من التغيير ومن لا يستطيع الاستمرار تحت اي ظرف قهري او صحي او التزامات بتصوير مسلسلات خارج الكويت.



وأشار د.المسلم انه يتوقع ان يتعود الجمهور مستقبلا على هذا النمط من التغيير في مشاركة الفنانين وتغيرهم في وقت لاحق، مشيرا إلى أن الجمهور سيحضر للعرض المسرحي بغض النظر عمن هو بطل الشباك، كما هو حاصل الان في أغلب مسارح نيويورك ومسارح لندن حيث يحضر الجمهور من مختلف العالم لها من أجل العرض المسرحي المتكامل نصا وإخراجا وإنتاجا دون التركيز على اسماء المشاركين فيه.



وعن السبب في أن اغلب جمهور اعمال مسرح السلام من العائلات، والشباب، قال د.عبدالعزيز المسلم: جمهورنا منوع من الأمهات والآباء واولادهم او الزوج وزوجته، والشباب، والشابات، كون عروض مسرحياتنا تقدم كوميديا راقية ولا تخدش الحياء ونقدم قيم انسانية ضمن قصة وترفيه هادف لذلك تحرص العائلة ان تستمتع بمسرحيات هادفة والجمهور المثقف واع وراق ويعرف كيف يختار عروض مسرحيات تناسب اسرهم وتضحكهم وتسعدهم وتقدم لهم ما ينفعهم، وبناء الثقة مع الجمهور لم يأت من فراغ، بل حصاد أعوام من العمل الجاد وتقديم العديد من المسرحيات الناجحة بحمد الله، أولا بحمد الله على توفيقه ومن ثم الإخلاص في انتاج المسرحيات بأعلى معايير الجودة هي التي تجعل الجمهور يستمر معها على مر الأعوام، ونسأل الله التوفيق في موسم عروض عيد الأضحى في الكويت ونقدم لجمهورنا الكريم مسرحية الطابق الثاني بثوبها الجديد بأفضل صوره إن شاء الله.