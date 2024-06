أعلنت +OSN، المنصة الحصرية لعرض محتوى HBO في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، انضمامها إلى حملة «ارفعوا راياتكم» العالمية التي أطلقتها HBO في الشرق الأوسط بهدف الترويج للموسم الثاني من مسلسل House of the Dragon، أحد أكثر المسلسلات التلفزيونية المنتظرة لهذا العام. وتضم الحملة عروضا رقمية في مجموعة من أهم المعالم الشهيرة، بما في ذلك برج كيبكو في الكويت.



ويستعرض مقطع الفيديو الترويجي راية منسدلة على برج كيبكو تظهر الولاء تجاه #تحالف_بلاك، وتجسد الصراع بين العائلات المتنافسة في المسلسل المرتقب. كما أن مقطع الفيديو هو أحد العروض البصرية المذهلة للترويج للمسلسل المرتقب، ويأتي بعد عرض الراية المنسدلة على جبل الفيل في العلا بالمملكة العربية السعودية.

وبدأت حرب رقصة التنانين في ختام الموسم الأول، ويشهد الموسم الثاني استمرار الصراع بين ديمون وإيموند، وإريك ضد شقيقه آريك، وإيجون ضد إيجون. كما يتواصل الصراع في الممالك السبع لاختيار وريث العرش الحديدي بين الملكة راينيرا وإيجون الثاني، ما يفرض على العائلات اتخاذ موقف واضح والانضمام إلى أحد الطرفين.



وتتولى قيادة تحالف جرين الملكة أليسنت هايتاور (أوليفيا كوك)، أرملة الملك فيسيريس وصديقة طفولة راينيرا، في حين تقود تحالف بلاك الملكة راينيرا (إيما دارسي)، ابنة الملك فيسيريس الكبرى ووريثته المختارة، والتي تسعى لاستعادة حقها في العرش بعد أن حرمها منه تحالف جرين.

وتدور أحداث مسلسل House of the Dragon قبل 200 عام من أحداث مسلسل Game of Thrones، ويروي قصة عائلة تارجيريان والحرب الأهلية التي كادت تقضي عليها. ويتميز المسلسل المقتبس عن رواية «النار والدم» للكاتب الروائي جورج آر. آر. مارتن بالأحداث والمشاهد المشوقة والمؤثرات البصرية المذهلة، مما يوفر للمشاهدين تجربة لا مثيل لها.



والموسم الثاني من مسلسل House of the Dragon هو عمل درامي أصلي من إنتاج HBO يتألف من ثماني حلقات، ويبدأ عرضه حصريا على +OSN وOSNtv في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 17 يونيو 2024. ويمكن الوصول إلى خدمة +OSN عن طريق تطبيقات الأجهزة العاملة بنظامي Android وiOS أو عن طريق المنصات التلفزيونية الشهيرة على الإنترنت.