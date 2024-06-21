سماح جمال



كشف المؤلف محمد النشمي لـ «الأنباء» عن تحضيراته الجديدة، فقال: نستعد لتحضيرات مسلسل رمضاني من إنتاج المنتج باسم عبد الأمير وإخراج محمد القفاص في أول تعاون يجمعني به، ومن المقرر أن يكون التصوير في الكويت قريبا. وتابع النشمي قائلا: لم يتم اختيار اسم العمل النهائي، وبطولة فتات سلطان، وهبة الدري ومازلنا في مرحلة اختيار باقي النجوم المشاركين فيه.

وحول قصة المسلسل، قال النشمي: المسلسل دراما تراجيدية كوميديا اجتماعية معاصرة، ويتطرق الى قضية حساسة نوعا ما ولكن بأسلوب جديد. وحول انطباعه لتعاونه الأول مع المخرج محمد القفاص، قال: هناك توافق فني كبير بيننا وانسجام في الأفكار والرؤية للعمل، وسعيد بحماسة للنص خاصة أنه من المخرجين الكبار أصحاب الخبرة والبصمة الواضحة في الدراما الخليجية ويشرفني بأن يكون جزءا من هذه التجربة هو تعاوننا معا.

وإذا كان يجمعه بالفنانة فتات سلطان احتكار فني، خاصة أنها لا تظهر إلا بأعمال من كتابته، قال: بالطبع لا يوجد احتكار، ولكن النصوص التي أكتبها أستطيع أن أراها في شخصية فتات وهي مازالت في مرحلة الكتابة وعلى الورق، كما أننا منذ تعاوننا الأول كان هناك تفاهم فني واضح وكبير وثقة متبادلة.