القاهرة - محمد صلاح



عادت الفنانة مي سليم للعمل من جديد للتصوير في مسلسل (أمير العوامري) بطولة النجم هاني سلامة وخالد زكي وأحمد صفوت وهاجر الشرنوبي، والذي خرج من سباق دراما رمضان الماضي بسبب أزمة إنتاجية الأمر الذي دعا مي لاتخاذ قرار بالانسحاب من المسلسل، لكن الشركة المنتجة عادت للتفاوض من جديد معها للعودة إلى المسلسل فوافقت ومن المقرر أن تبدأ التصوير خلال الأيام المقبلة، ومن المنتظر أن يعرض المسلسل ضمن السباق الرمضاني المقبل.



وتدور أحداث المسلسل في 30 حلقة، وينتمي إلى نوعية الأعمال الاجتماعية التشويقية حول رجال الأعمال والمنافسات التي تحدث بينهم.



وأعربت مي عن سعادتها بعودتها الناجحة الموفقة لمجال الغناء بعد غياب عدة سنوات، وكان حفلها الأخير في عيد الأضحى المبارك خير عودة للوسط الغنائي وأشعرها بالتقصير في حق نفسها كمطربة، وكان استقبال الجمهور لها رائعا وهي تقدم عددا من أغنياتها التي اشتهرت بها في بداية ظهورها.