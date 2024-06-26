أدانت الكويت بشدة استمرار القوة القائمة بالاحتلال استهداف المنشآت وخاصة دور العبادة والمستشفيات والمباني التابعة للأمم المتحدة من ضمنها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في الأراضي الفلسطينية المحتلة.



جاء ذلك في كلمة ألقاها مندوبنا الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير ناصر الهين خلال اجتماع اللجنة الاستشارية لـ (أونروا). وجدد السفير الهين في كلمته بالاجتماع الذي يستمر حتى التزام الكويت الثابت والمبدئي بدعم القضية الفلسطينية، معربا عن تطلع بلاده لتعزيز الشراكة القائمة مع وكالة (أونروا) على كل الأصعدة. وأكد دعم الكويت للدور النبيل والحيوي الذي لا غنى عنه لوكالة (أونروا) في تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة لحياة المتضررين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وكل من الأردن ولبنان وسورية.



وأشار السفير الهين إلى أن هذا الالتزام انعكس جليا من خلال دعم الكويت للمبادرات المختلفة في هذا الإطار وآخرها المبادرة السياسية التي تم إطلاقها بالتعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية وسلوفينيا، والتي تهدف إلى تعزيز التزامات الدول تجاه (أونروا).



وأكد أن الكويت لن تدخر جهدا في دعم وكالات الأمم المتحدة، لاسيما وكالة (أونروا) اذ قدمت على الصعيد الحكومي والأهلي اكثر من 300 مليون دولار على مدار السنوات العشر الماضية، وآخرها مساهمة تقدر بـ 30 مليون دولار لدعم جهود الإغاثة التي تقوم بها الوكالة.



وفي هذا الصدد، حثت دولة الكويت المجتمع الدولي على زيادة الدعم المالي والسياسي لوكالة (أونروا) ولاسيما في الظروف الراهنة بهدف مساعدة الوكالة للوفاء بالولاية المناطة بها.



وتطرق السفير الهين في كلمته إلى استمرار العدوان الوحشي والسافر من قبل القوة القائمة بالاحتلال في غزة ورفح، والتي لا يمكن وصفها إلا بالانتهاك الصارخ لكل الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية.



وقال في هذا الصدد إن «هذا العدوان المستمر أسفر عنه اكثر من 37 ألف شهيد وتم استهداف اكثر من 88% من المدارس آخرها مدرسة (السردي) في السادس من يونيو الحالي، كما تم تدمير ما يقرب من 435 منشأة صحية واكثر من 260 دور عبادة».



وأعرب السفير الهين عن خالص التعازي لأسر العاملين في المجال الإنساني الذين سقطوا وهم يؤدون واجباتهم بكل أمانة وصدق جراء القصف المستمر والذي بلغ عددهم 200 موظفا كان 193 منهم من موظفي (أونروا).



وتقدم بالشكر إلى المفوض العام لـ (أونروا) فيليب لازاريني على ما جاء في العرض الذي قدمه حول الوضع الإنساني المأساوي في غزة وتأثيره على اللاجئين الفلسطينيين، معربا عن خالص التقدير على ما يبذله المفوض العام لـ (أونروا) من جهود حثيثة وسط الظروف الاستثنائية التي تمر بها الوكالة والشعب الفلسطيني الشقيق.