كشفت +OSN، خدمة البث المحلية الرائدة في المنطقة، عن تسجل نتائج قياسية بعد العرض الأول للموسم الثاني من مسلسل House of the Dragon مع نسبة وصول مذهلة إلى قاعدة مشتركي المنصة النشطين بلغت 40% بعد أسبوع واحد من عرضه.



وشهد الموسم الثاني من المسلسل، الذي بدأ عرضه في 17 يونيو، نموا ملحوظا في قاعدة المستخدمين الجدد بنسبة 175%، مقارنة بالموسم الأول الذي تم عرضه في عام 2022. كما سجلت المنصة مستويات تفاعل غير مسبوقة مع اشتراك 50% من المستخدمين الجدد بالباقة المتميزة، التي تتيح للمستخدمين الاستمتاع بتجربة ترفيهية استثنائية بدقة 4K UHD مع تقنية الصوت المحيطي Dolby Atmos. وفي يوم إطلاق المسلسل، حصد تطبيق +OSN المركز الأول كأفضل تطبيق ترفيهي في المملكة العربية السعودية، إلى جانب تصنيفه ضمن أفضل 10 تطبيقات مجانية على نظام iOS في المنطقة. وسجلت المنصة زيادة بنسبة 210% في عدد مرات تحميل التطبيق على متجري Apple App Store وGoogle Play Store، مع تحقيق نمو بنسبة 11% في عدد المشتركين منذ العرض الأول للموسم.



وتعليقا على هذا الموضوع، قال إيلي حبيب، الرئيس التنفيذي لمنصتي +OSN وأنغامي: كشف عرض الموسم الثاني من مسلسل House of the Dragon عن الإقبال الكبير للمشاهدين في المنطقة على التجارب الترفيهية الاستثنائية. ويؤكد اختيار 50% من المستخدمين الجدد الاستمتاع بتجربة ترفيهية استثنائية بدقة 4K UHD، رغبة المشاهدين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الوصول إلى محتوى عالي الجودة باستخدام أحدث التقنيات. وفي إطار حملة ارفعوا راياتكم العالمية، حظي العرض الأول للموسم الثاني بحملة رقمية مميزة في المنطقة، مما أدى إلى تسجيل 17.2 مليون تفاعل على المنشورات في منصات التواصل الاجتماعي، مع وصول المحتوى الذي يقدمه مشاهير التواصل الاجتماعي إلى 10 ملايين شخص. كما سجلت +OSN نحو 109 ملايين تفاعل على صفحاتها.



ويستمر الموسم الثاني من المسلسل باستقطاب المشاهدين مع حلقاته التي تعرض يوم الإثنين من كل أسبوع، مما يرسخ مكانة +OSN كمنصة حصرية لعرض محتوى HBO في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.