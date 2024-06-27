عمليات التحديث الجارية لمنظومة الطيران ستحدث تحولاً كبيراً في قدرات وإمكانات القوة الجوية الكويتية



أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف حرص القيادة السياسية على تطوير قدرات وإمكانات القوات المسلحة الكويتية بجميع صنوفها، وذلك بهدف مواكبة التطور الحاصل في مجال التسليح والتجهيز العسكري وفقا لأعلى المعايير التقنية والتكنولوجية المعتمدة.



جاء تصريح الشيخ فهد اليوسف خلال حضوره مراسم وصول الدفعة الأخيرة من طائرات «الكاراكال» في مطار الكويت الدولي والتي شملت تسليم طائرتين من أصل 30 طائرة ضمن صفقة المروحيات الفرنسية، منها 24 طائرة للجيش الكويتي و6 لجناح الطيران العمودي في الحرس الوطني.



وأوضح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية أن عمليات التحديث الجارية لمنظومة الطيران ستحدث تحولا كبيرا في قدرات وإمكانات القوة الجوية الكويتية، بفضل ما تتضمنه من تقنيات ومميزات من شأنها ان تسهم في تقديم كل أشكال الدعم والمساندة لوحدات الجيش الكويتي، بالإضافة الى قيامها بتنفيذ عمليات الإنزال والتدخل السريع بكل كفاءة وفاعلية، ومشاركتها في مهام البحث والإنقاذ والإخلاء الفوري ونقل المساعدات للمناطق المنكوبة. حضر مراسم وصول وتسلم الطائرات رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن طيار بندر المزين، ووكيل وزارة الدفاع بالندب الشيخة د.م.شمايل أحمد خالد الصباح، وآمر القوة الجوية اللواء الركن طيار الشيخ صباح جابر الأحمد، وعدد من كبار قادة الجيش والملحق العسكري الفرنسي.