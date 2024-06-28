عبدالكريم عبدالله



أصدر وزير الصحة د.أحمد العوضي قرارا بإغلاق أحد المراكز الأهلية لطب الأسنان، وإيقاف نشاط عمليات اليوم الواحد في مركز لجراحة التجميل، وإحالتهما إلى جهاز المسؤولية الطبية، وذلك بعد رصد مخالفات جسيمة، ومخالفات للضوابط المنظمة للإعلانات الطبية.



وجاء القرار الصادرة بإغلاق مركز طب الأسنان تطبيقا لأحكام قانون رقم 70 لسنة 2020م بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية، والقرار الوزاري رقم 87 لسنة 2023 في شأن ضوابط تنظيم الإعلانات الطبية في القطاع الصحي الأهلي. كما جاء القرار بناء على المخالفات التي رصدتها اللجان الفنية المختصة، وبناء على ما انتهت إليه إجراءات التحقيق من قيام إحدى العاملات بالمركز بالإعلان عن الخدمات التي يقدمها المركز دون الحصول على الترخيص اللازم، إلى جانب الإعلان عن الخدمات الطبية المقدمة والعروض الخاصة المركز بالمخالفة لنص المادة رقم 12 من القرار الوزاري رقم 87 لسنة 2023، إضافة لمخالفة المادة 15 من قانون مزاولة مهنة الطب رقم 70 لسنة 2020 والتي تحظر على مزاول المهنة أن يعلن عن أسعار الخدمات التي يؤديها، أو أي منتج، أو علاج، أو جهاز طبي بأي وسيلة من وسائل النشر أو الإعلان، إلا بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة بالوزارة.



فيما قرر الوزير إيقاف نشاط عمليات اليوم الواحد في مركز لجراحة التجميل، بعد رصد مخالفات جسيمة، وإحالته إلى جهاز المسؤولية الطبية، تنفيذا لأحكام المادة 37 من قانون رقم 70 لسنة 2020م بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية، على أن يستمر الإيقاف في نشاط المركز لحين استيفاء المخالفات الواردة في محضر لجنة التفتيش، ولحين انتهاء جهاز المسؤولية الطبية من التحقيق.



من جهتها، أعلنت وزارة الصحة أنها مستمرة في التفتيش والرقابة على المنشآت الصحية، لضمان سلامة الخدمات المقدمة، داعية جميع العيادات والمراكز الصحية والمستشفيات إلى الالتزام الكامل بالمعايير والتشريعات المعمول بها في هذا الشأن، حرصا على صحة وسلامة المواطنين، ولضبط وتحسين جودة الخدمات الصحية في البلاد، والتأكد من أن جميع المرافق الصحية تعمل وفقا لأعلى مقاييس الجودة العالمية.