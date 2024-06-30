

بشار جاسم الكندري



تواصل النجمة لطيفة التونسية طرح أغاني ألبومها الجديد «مفيش ممنوع» حيث أهدت جمهورها قبل أيام أغنية «ضعف الاحساس» وهي رابع كليبات الألبوم.



الأغنية من كلمات مؤمن سالم، وألحان أحمد بحر وتوزيع تميم، ومن إخراج وليد ناصيف الذي أخرجها بالذكاء الاصطناعي Ai.



ولاقت الأغنية رواجا كبيرا فور طرحها عبر القناة الرسمية للنجمة لطيفة على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، لتستكمل لطيفة مسيرة الطرح التي اختارتها بشكل يومي للكليبات الجديدة، بعدما طرحت الألبوم كاملا على منصات الموسيقى.



الجدير بالذكر أن ألبوم لطيفة حتى الآن تجاوزت نسبة مشاهدة كليباته على قناتها الرسمية بموقع يوتيوب ما يزيد على 7 ملايين مشاهدة للأغاني التي طرحتها حتى الآن، ومنها كليبات «يا ليالي» و«مفيش ممنوع» و«بتقول جرحتك»، وأخيرا أغنية «ضعف الإحساس»، وتواصل لطيفة حصد الأرقام القياسية في وقت قصير بألبومها الجديد، إذ تطرح كل يوم كليبا جديدا.