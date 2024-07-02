أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية د.عصام الربيعان في مقابلة على تلفزيون الكويت النظرة الثاقبة لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وأن توجيهات سموه لديوان الخدمة المدنية هي نبراس عمل الديوان في سرعة توفير فرص عمل للمتقدمين للوظائف حسب التخصصات وحاجة سوق العمل، قائلا: نسير وفق الخطة التي رسمها صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد لتحقيق الطموح.



وقائل رئيس الديوان خلال المقابلة: انتقلنا من مرحلة اللا تخطيط إلى مرحلة التخطيط، ونحن في بداية هذه المرحلة، وسيتم التوظيف حسب التخصصات واحتياجات سوق العمل، وهناك 28109 خريجين للعام الدراسي 2023،



كما أن الدولة قامت بتوفير 24 ألف فرصة وظيفية بالإضافة الى درجات المتقاعدين والمستقيلين من كل عام يبلغ عددهم تقريبا (5500 - 6500)، وهناك فرص وظيفية متوافرة خارج القطاع الحكومي (القطاعات العسكرية - القطاع النفطي).



ولفت إلى أنه تم ترشيح 4444 مواطنا لوظائف حكومية بحسب تخصصاتهم.



كما أشار الربيعان إلى أن كتب التوظيف الفردية أصبحت من التاريخ، وسيتم اعتماد إعلان الوزارات والجهات عن احتياجاتها الوظيفية كاملة ومن ثم رفعها إلى مجلس الخدمة المدنية لدراستها، والتقديم على الوظائف بشكل إلكتروني، ولدينا ربط مع جامعة الكويت والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. والتطبيق الإلكتروني الخاص بالديوان طور التحديث، وموقعنا الرسمي وتطبيق «سهل» يوفران الخدمات.



وبين الربيعان أن «البصمة» تعطي ميزة للموظف الملتزم بالعمل وتحفظ حقه وتقييمه، وأكثر من نصف الجهات الحكومية قامت بالربط مع الديوان.



وحول إجازة الموظف المرافق لمريض قال: إن مجلس الخدمة المدنية وافق أخيرا على تعديلين أساسيين كمشروع مقترح للتعديل على المادة 45 من مرسوم (الخدمة المدنية) يتم بموجبهما تجميد رصيد إجازات الموظف المرافق لمريض وزيادة مدة الإجازة من 6 أشهر إلى سنة كاملة براتب كامل، وبعد هذه المدة يتمتع الموظف بإجازة لمدة 6 أشهر من دون راتب، مبينا أن مشروع القرار في مرحلة الصياغة ليقره مجلس الوزراء ومن ثم رفعه إلى صاحب السمو الأمير.



وعن أسباب البطالة قال: لوجود تخصصات ووظائف لا يقبل عليها الكويتي أو الكويتية، فبعض المتقدمين على الوظائف يفضلون العمل في جهات على حساب أخرى لوجود امتيازات وحوافز مالية توفرها تلك الجهات وغير متوافرة في جهات أخرى.