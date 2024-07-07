عاطف رمضان



عقدت إدارة الرقابة التجارية في وزارة التجارة والصناعة صباح أمس اجتماعا مع ممثلي مكاتب مستوردي الأسماك بحضور مدير الرقابة فيصل الأنصاري، وذلك قبل انعقاد مزاد الأسماك، وذلك بهدف مناقشة التحديات التي يواجهها المستوردون وسبل تذليلها، إضافة إلى تشجيعهم على ضخ كميات أكبر من الأسماك في السوق بهدف خفض الأسعار للمستهلكين، خاصة مع الإقبال على شراء الأسماك خلال موسم الصيف الحالي.



وكشفت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» عن أن كمية السمك التي دخلت سوق السمك في شرق فجر يوم أمس السبت بلغت 3 أطنان، وأن الوزارة خصصت موقعا في سوق السمك خلال فترة المزاد للروبيان.



وخلال الاجتماع، طالب أصحاب مكاتب استيراد السمك بتسهيل الإجراءات من قبل خفر السواحل لتسريع عملية الإفراج عن شحنات السمك، مشيرين إلى أن فترة نقل السمك من إيران إلى الكويت تستغرق حوالي 12 ساعة، وأن تسريع الإجراءات ينعكس إيجابا على سلامة الأسماك.



وأوضحت المصادر أنه من المقرر عقد اجتماع بحضور ممثلي مكاتب استيراد السمك مع جهات معنية، من بينها خفر السواحل، لمناقشة المعوقات التي تواجه المستوردين في عملية استيراد الأسماك وإدخالها للكويت.



وأشارت المصادر إلى أن ممثلي وزارة التجارة حثوا مكاتب الأسماك على ضخ كميات كبيرة من الأسماك المستوردة في السوق المحلي، لأن ذلك سينعكس إيجابا على انخفاض أسعار السمك في ظل زيادة الإقبال عليه خلال فترة الصيف، خاصة من قبل المستهلكين والمطاعم والأسواق المركزية ومنافذ بيع السمك.