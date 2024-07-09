

مفرح الشمري



دأبت وزارة الإعلام منذ فترة طويلة على تكريم الفائزين في المهرجانات الاقليمية والدولية، ليكون حافزا قويا للعاملين فيها لتطوير مهاراتهم بالمهرجانات المقبلة وحتى يبقى الإعلام الكويتي دائما في المقدمة.



في هذا الصدد، وبعد مشاركة وزارة الإعلام في مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون بدورته الـ 16 والتي كانت الأكثر تحقيقا للجوائز بعد حصدها 12 جائزة ذهبية وفضية «10 للإذاعة و2 للتلفزيون»، نتمنى من وزير الإعلام والثقافة عبدالرحمن المطيري تكريم الفائزين في هذا المهرجان، خصوصا بعد تحقيقهم المركز الأول على مستوى الهيئات الحكومية لدول مجلس التعاون الخليجي، وهذا إنجاز تاريخي بحد ذاته، لذا نتمنى تكريم هؤلاء المبدعين لتحقيقهم هذا الإنجاز والتميز في حفل يقام بوزارة الإعلام تقديرا للجهود المبذولة لتحقيق هذه الجوائز.. أمنية نتمنى أن تتحقق.