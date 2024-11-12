دارين العلي



شاركت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ممثلة دولة الكويت في منتدى ترشيد الطاقة والمياه الذي أقيم في قطر الأسبوع الماضي الهادف إلى تطوير حلول مبتكرة وفعالة لتحقيق الاستدامة في استخدام الطاقة والمياه.



وضم الوفد الكويتي الوكيل المساعد لخدمات العملاء بالتكليف م. فلاح المطيري رئيسا وعضوية كل من الوكيل المساعد لمراكز المراقبة والتحكم والرقابة بالتكليف ورئيس لجنة إعداد استراتيجية ترشيد استهلاك الكهرباء والماء م. فاطمة حيات ورئيس الفريق الإعلامي والتوعوي للترشيد م. خديجة مشاري.



وشدد الوفد خلال المشاركة على أهمية التعاون الإقليمي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى الجهود الوطنية المبذولة في الكويت لتعزيز كفاءة الطاقة والمياه من خلال مبادرات ومشاريع تهدف إلى الحد من الهدر وتحقيق التوازن البيئي.



بدورها، قدمت رئيسة الفريق الإعلامي والتوعوي للترشيد م. خديجة مشاري خلال المنتدى ورقة عمل بعنوان «ترشيد استهلاك المياه خلال الاحتفالات الوطنية لدولة الكويت» والتي تركز على أهمية سن التشريعات وتفعيل دور القوانين المنصوصة التي تعنى بترشيد الكهرباء والمياه. واستعرضت مشاري تجربة الكويت الناجحة من خلال تفعيل الدور الرقابي وفرض هيبة القانون للحد من هدر المياه خلال الاحتفالات الوطنية والآثار الإيجابية لها.



وأكدت على أن أهمية المشاركة في المنتدى تتمثل في تبادل الخبرات والتجارب بين الدول الأعضاء من خلال مناقشة أوراق العمل والجلسات في زيادة التواصل البناء بين المشاركين للخروج بأفضل النتائج نحو العمل على مشاريع وحلول تسهم في ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه.