شريف حمدي



عــــززت صناديـــق الاستثمار في أسهم السوق المحلية مكاسبها خلال شهر أكتوبر الماضي، لتواصل أداءها اللافت منذ بداية العام الحالي حتى نهاية الأشهر الـ 10 الأولى من 2024، وجاء هذا الأداء اللافت لصناديق الاستثمار في ظل النشاط الصاعد لبورصة الكويت منذ بداية العام، خاصة على مستوى القيمة السوقية التي وصلت مكاسبها إلى 2.1 مليار دينار على وقع الزخم الشرائي لكثير من الاسهم في جميع القطاعات المختلفة وفي مقدمتها الاسهم القيادية ذات القيم السعرية العالية، فضلا عن الأسهم المتوسطة والصغيرة في السوق الرئيسي.



ويعكس الأداء العام لصناديق الأسهم الكويتية مرونة كبيرة واستراتيجية فعالة في التعامل مع التقلبات، خاصة أن مديري الصناديق يتمتعون بخبرات عالية وانتقائية في اختيار الاسهم والتركيز على تحقيق نتائج جـــيدة وعوائد مناسبة للمستثمرين.



وكان لافتا بنهاية أكتوبر الماضي ان أداء جميع الصناديق بشقيها التقليدي والإسلامي تفوق على أداء السوق الأول الذي بلغت مكاسبه بنهاية أكتوبر 2.6%، وبالنظر إلى أداء صناديق الاستثمار منذ بداية العام حتى نهاية الشهر الماضي، نجدها تراوحت بين 12.3% كحد أقصى و3.04% كحد أدنى، ويرجع السبب في تفوق أداء جميع صناديق الاستثمار على أداء مؤشر السوق الأول الذي يضم اكبر الشركات المدرجة إلى الاستراتيجية التي تتبعها هذه الصناديق والتي ترتكز على القطاعات التي تحقق أداء إيجابيا خاصة البنوك والتي حققت نموا في الأرباح خلال الأشهر الـ 9 الأولى من العام الحالي بنسبة تقترب من 5%، فضلا عن قطاعات أخرى مثل الصناعة والعقار والخدمات المالية، مع ملاحظة ان التركيز في الأشهر القليلة الماضية كان على الأسهم المتوسطة والصغيرة وهو ما ظهر من خلال تركز السيولة، حيث اصبح السوق الرئيسي يحظى في كثير من الجلسات بسيولة اعلى من التي يستقبلها السوق الأول الذي يضم كبرى الشركات من حيث القيم السعرية.



ويتوقع ان تواصل صناديق الاستثمار أداءها الإيجابي خلال المتبقي من 2024، في ظل ما تنعم به بورصة الكويت من ثقة المستثمرين جراء نمو الأرباح في النصف الأول للشركات المدرجة، وسط توقعات بأن تواصل على ذات الوتيرة بنهاية الكشف عن نتائج الأشهر الـ 9، وهو ما جعل بورصة الكويت تحل في المرتبة الثانية خليجيا بنهاية الربع الثالث من حيث الأداء.



وظهر من خلال إحصائية أعدتها «الأنباء»، وفقا لتقرير صادر عن شركة «كامكو إنفست» ان 17 صندوقا استثماريا محليا تستثمر في البورصة الكويتية جميعها في المنطقة الخضراء، وتصدرها من حيث الصناديق التقليدية صندوق كامكو الاستثماري وتديره شركة كامكو انفست وذلك بـ 12.٢٧%، تلاه صندوق الوطني للأسهم الكويتية المدار من شركة الوطني للاستثمار بـ 9.05%، ثم تبعه صندوق كامكو لمؤشر السوق الأول المدار من كامكو انفست بـ 7.8%، تلاه صندوق الأهلي الكويتي المدار من شركة أهلي كابيتال بنسبة ارتفاع من بداية السنة 7.7%، ثم تلاه صندوق الرؤية المدار من شركة «كميفك» بـ 7.6%.



إسلاميا، جاء صندوق الفجر المدار من شركة وفرة للاستثمار الدولي بالصدارة من بداية السنة بنسبة ارتفاع 8.1%، تلاه صندوق كامكو الإسلامي المدار من شركة كامكو انفست بنسبة 8.08%، تلاه صندوق المركز الإسلامي المدار من شركة المركز المالي بنسبة 7.2% من بداية العام.



وعلى مستوى تعاملات أكتوبر الماضي، ارتفع أداء كل صناديق الاستثمار المحلية التي تستثمر في سوق الأسهم الكويتية باستثناء صندوق واحد وهو الرؤية بتراجع بلغت نسبته 0.5%، فيما ارتفعت بقية الصناديق التقليدية والإسلامية على حد سواء، وتصدر الأداء كل من صندوق كامكو الاستثماري وصندوق كامكو الإسلامي في فئــتهما مقارنة بجـــــميع الفئات الأخري بعائــــد بلغ 2.8% و2.4% على التوالي.



خليجيا، جاء صندوق الزخم الخليجي بالصدارة على مستوى الصناديق الخليجية التقليدية بمكاسب 8.2% من بداية السنة، وصندوق الدارج الاستثماري في صدارة الصناديق الخليـــجية الإسلامية بارتفاع 7.09% من بداية العام. عربيا، تبين من الإحصائية ان أفضل أداء على مستوى الصناديق التقليدية من بداية السنة صندوق المركز للعوائد الممتازة بنسبة 6%، وعلى مستوى الصناديق الإسلامية صندوق ثروة الإسلامي بمكاسب 7.4% من بداية العام الحالي حتى نهاية أكتوبر.



تجدر الاشارة إلى ان البورصة شـــهدت قفزة لافتة على مستوى السيولة جراء الإقبال الكبير من شرائح متعددة من المتداولين، إذ وصل إجمالي ما تم ضخه بسوق الأسهم الكويتـــي خلال الأشهر الـ 10 الماضــــية نحو 12 مليار دينار مقــارنة بـ 8.5 مليارات ديــــنار في الفترة المماثلة من 2023، ويشير مستوى السيولة إلى مدى ثقة المستثمرين بمختلف شرائحهم في الفرص المتاحة بســـــوق الأسهم.

114 مليون دينارسيولة قياسية للبورصة

ارتفعت السيولة المتدفقة لبورصة الكويت أمس بنسبة 21% بمحصلة تجاوزت 114 مليون دينار مقارنة بـ 94.2 مليون دينار في جلسة الأحد، تصدرها سهم «بيتك» بـ 12.9 مليون دينار.



وحققت البورصة مكاسب سوقية أمس على وقع استمرار الزخم الشرائي لأسهم السوقين الأول والرئيسي، وبلغت المكاسب 228 مليون دينار بنسبة 0.5% ليصل إجمالي القيمة السوقية إلى 42.971 مليار دينار ارتفاعا من 42.743 مليار دينار بجلسة أول من أمس.



وأنهت مؤشرات السوق تعاملاتها على ارتفاع في الأداء، إذ ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.6% بإضافة 50.2 نقطة ليصل إلى 7784 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.01% بإضافة 0.6 نقطة ليصل إلى 6639 نقطة، وارتفع المؤشر العام للسوق بنسبة 0.5% بمكاسب 38.3 نقطة ليصل إلى 7267 نقطة.