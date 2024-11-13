أعلنت وزارة النفط السورية، عزمها البدء بتوزيع المحروقات على المزارعين عبر «الرسائل النصية»



وقالت الوزارة بحسب بيان نقله موقع جريدة «الوطن» أنه «في إطار تطوير عملية توزيع المازوت الزراعي بكفاءة وعدالة، وضمان وصول هذه المادة للإخوة الفلاحين بسهولة.. تعلن وزارة النفط والثروة المعدنية أنه سيتم في الموسم القادم تفعيل نظام توزيع المازوت الزراعي عبر الرسائل النصية.»



وبموجب هذا النظام سيكون بإمكان الفلاحين اختيار محطة الوقود المناسبة لهم عبر تطبيق «وين» أو من خلال القنوات البديلة الأخرى المتاحة وبعد ذلك سيتم إرسال رسالة نصية تتضمن المخصصات اللازمة للتعبئة، لضمان تسلمها بكل يسر وسهولة. وأثار القرار انتقادات بين المتابعين بين من اعتبره متأخرا وبين من رأى أن الكميات التي ستوزع لن تكون كافية.