قال وزير الصحة د.أحمد العوضي إن حرص الوزارة على مواكبة أحدث التطورات العالمية في المجال الطبي واستخدام التقنيات الجراحية المتقدمة كان دافعا لإدخال الروبوت الجراحي في جراحات الرأس والرقبة وقاع الجمجمة. جاء ذلك في كلمة الوزير العوضي بافتتاح المؤتمر الـ 46 لجراحات الأنف والأذن والحنجرة وجراحة الرأس والرقبة أمس الثلاثاء ألقاها نيابة عنه وكيل الوزارة المساعد للصحة العامة د.المنذر الحساوي.



وقال إن هذه التقنية المتطورة توفر للأطباء أعلى مستويات الدقة والتحكم مما يتيح لهم إجراء العمليات بشكل أكثر مرونة موضحا أن هذا النظام أصبح يعتمد بشكل متزايد على التقنيات الحديثة للعمل بأقل تدخل بشري مما يعزز من كفاءته وفعاليته.



وأوضح أن المؤتمر الذي تنظمه وزارة الصحة بمشاركة عالمية على مدى ثلاثة أيام يلقي الضوء على أحدث الأبحاث العلمية والتقنيات الجراحية مع اهتمام خاص بمجالات السمع والتوازن وصعوبات النطق.



وأضاف أن مركز «زين» التخصصي للأنف والأذن والحنجرة حقق إنجازات مهمة في تقليل فترات انتظار العيادات والعمليات بفضل افتتاح العيادات المسائية وزيادة استقدام الأطباء الزوار في التخصصات الدقيقة مما ساهم في إجراء عمليات دقيقة بالإضافة إلى التوسع بعمليات زراعة القوقعة والأجهزة السمعية. ولفت إلى افتتاح عيادة متعددة التخصصات بالتعاون مع أطباء الحساسية والصدر لعلاج مرضى حساسية الجيوب الأنفية وأمراضها المصاحبة وزيادة عدد عيادات السمع والتوازن لتقليل فترة الانتظار في مركز سالم العلي للسمع والنطق. وأشار إلى إنشاء فريق متخصص لبرمجة أجهزة القوقعة عن بعد وافتتاح عيادة النطق في مركز سلوى التخصصي والعمل على افتتاح عيادة أخرى في مركز مدينة جابر الأحمد.