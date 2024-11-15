أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د.عبدالله السند عن انطلاق مشروع المسح الصحي الوطني للسكان في دولة الكويت (KNPHS) بمرحلته الأولى، وهو أحد مشاريع خطة التنمية للبلاد التي تندرج تحت مرتكز تعزيز صحة ورفاه الجميع وضمن رؤية «كويت جديدة 2035».



وقال السند في تصريح صحافي أمس، إن المشروع يأتي ضمن الجهود المتكاملة لوزارة الصحة لتعزيز البنية التحتية للبيانات الصحية الوطنية بتكليف من مجلس الوزراء بالتعاون مع جهات عدة في البلاد.



وذكر أن المسح الصحي إحدى الطرق العلمية لتجميع بيانات شاملة عن الحالة الصحية لمجموعة من السكان بهدف توفير صورة شاملة عن الوضع الصحي للأفراد وفهم أنماط الأمراض عبر توفير قاعدة بيانات تستخدم في صياغة السياسات الصحية المستقبلية لتحسين الصحة العامة.



وأوضح أن دولة الكويت شهدت تغيرات كبيرة في العقود الثلاثة الماضية شملت التركيبة السكانية ونمط الحياة والوضع الاجتماعي والاقتصادي ما أدى إلى خلق واقع صحي جديد وتغيير بنسب وانتشار بعض الأمراض مثل الأمراض المزمنة غير المعدية كالسمنة والسكري وارتفاع ضغط الدم وغيرها من أمراض وعوامل الاختطار.



وأفاد بأن ذلك يؤثر على جودة حياة المواطنين والمقيمين، ومن هنا تأتي أهمية هذا المسح الوطني في توفير بيانات دقيقة لدعم التخطيط المستقبلي المبني على الأدلة العلمية لتحسين الصحة العامة وتحديث نوع وجودة الخدمات الصحية المقدمة في الكويت.



وبين السند أن هذا المسح الصحي الوطني يتضمن جمع عينات من 12000 مشارك من كل الأعمار والجنسيات في 8000 وحدة أسرية مختارة بشكل تلقائي غير موجه من مختلف محافظات الكويت، حيث يصل إشعار إلى رب الأسرة عبر تطبيق «سهل» أو «هويتي» وفي حال تعذر ذلك يتم التواصل مع رب الأسرة عن طريق الخط الساخن لوزارة الصحة 151.



ولفت إلى أنه حال تعذر التواصل الهاتفي يقوم فريق معتمد ومؤهل من وزارة الصحة بزيارة المنزل لتزويد الأسرة بالمعلومات الخاصة بالمسح ويتكون من طبيب وممرض وباحث ميداني لإجراء الاستبيانات والفحوصات المطلوبة بعد موافقة رب الأسرة.



وأشار السند إلى أنه بعد التواصل والموافقة والتنسيق مع رب الأسرة يتم عمل الاستبيان عبر الأجهزة الذكية وبعض الفحوصات الخاصة بالمسح سواء في المنزل أو بأقرب مركز صحي وفق رغبة رب الأسرة.



وقال إن الفحوصات تشمل قياس الطول والوزن وفحص الفم والأسنان والنظر وقياس ضغط الدم وفحص كفاءة الجهاز التنفسي إضافة إلى بعض الفحوصات المخبرية مثل فحص الكوليسترول ونسبة الدم بحيث لا تزيد المدة الزمنية للاستبيان والفحوصات على الساعتين على أن تصل نتائج التحاليل والفحوصات عبر تطبيق «كويت صحة» أو «سهل».



وأكد أن مشاركة الجميع في هذا المسح اختيارية وتعتبر مساهمة قيمة لتحسين خدمات الرعاية الصحية في الكويت عبر توفير المعلومات التي تساعد وزارة الصحة والجهات الوطنية الأخرى في التخطيط المبني على الأدلة وتحديد الاحتياجات الصحية لاتخاذ القرارات بشأن السياسات المتعلقة بالصحة وتقييم المؤشرات الصحية الحالية لتحليل الوضع الصحي للسكان في دولة الكويت.